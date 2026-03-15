Como-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Roma di Serie A 2025-26, 29a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Como–Roma è un big match d’alta classifica della 29a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00. I lariani sono 5° con 51 punti (14 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 46 gol fatti, 21 subiti), i giallorossi 6° anch’essi a 51 punti (16 vittorie, 3 pareggi, 9 sconfitte; 38 gol segnati, 21 incassati). Sfida dal peso europeo: il Como brilla per solidità difensiva e possesso, la Roma resta cinica ma meno prolifica, con un equilibrio che promette una serata tesa e spettacolare sulle rive del Lario.

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Probabili formazioni di Como-Roma

Indicazioni della vigilia verso un Como fedele al 4-2-3-1: Caqueret e da Cunha dovrebbero garantire equilibrio in mezzo, con Vojvoda alto a destra e fantasia tra le linee affidata a Paz; davanti, il terminale dovrebbe essere Douvikas. Out Perrone, mentre Diao e Addai restano indisponibili. La Roma si orienterebbe sul 3-4-2-1: con Ndicka squalificato, retroguardia su Çelik, Mancini, Ghilardi; a tutta fascia Rensch e Wesley, in mezzo Cristante–El Aynaoui, sulla trequarti Pellegrini con l’opzione Venturino, e in attacco Malen. Verso il forfait Dybala, con alternative come El Shaarawy e Bryan Zaragoza pronte a subentrare; attenzione anche alla corsia mancina, dove potrebbero giocarsi minuti Angeliño e Tsimikas.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Caqueret; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas.

V:Sport

Roma (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Venturino; Malen.

V:Sport

Gli indisponibili di Como-Roma

Capitolo assenze: nel Como pesa la defezione di Perrone in mezzo, oltre ai forfait offensivi di Diao e Addai che riducono le rotazioni. Nella Roma lo stop di Dybala toglie qualità tra le linee, mentre Ndicka è fermo per squalifica: soluzione a tre dietro con alternative pronte dalla panchina. Attenzione anche alla gestione di Dovbyk e Ferguson, out per infortuni muscolari.

Como – Infortunati: Perrone (infortunio alla coscia), Addai (rottura del tendine d’Achille), Diao (problema fisico). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Perrone (infortunio alla coscia), Addai (rottura del tendine d’Achille), Diao (problema fisico). Squalificati: nessuno. Roma – Infortunati: Dybala (infortunio al ginocchio), Dovbyk (infortunio alla coscia), Ferguson (infortunio alla caviglia), Soulé (infortunio all’inguine). Squalificati: Ndicka (squalifica per somma di ammonizioni, 1 giornata).

Le ultime partite giocate

Forma brillante per il Como: tre vittorie nelle ultime cinque, con un colpo pesante a Torino contro la Juventus. La Roma alterna acuti e frenate: successi casalinghi, ma qualche passaggio a vuoto in trasferta. L’inerzia sembra sorridere ai lariani, ma il peso specifico dei giallorossi nelle gare bloccate resta notevole.

Como ko x ok ok ok Roma ok x ok x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Como ha raccolto 10 punti, la Roma 8. Dettaglio:

Como : Como-Fiorentina 1-2; Milan-Como 1-1; Juventus-Como 0-2; Como-Lecce 3-1; Cagliari-Como 1-2.

: Como-Fiorentina 1-2; Milan-Como 1-1; Juventus-Como 0-2; Como-Lecce 3-1; Cagliari-Como 1-2. Roma: Roma-Cagliari 2-0; Napoli-Roma 2-2; Roma-Cremonese 3-0; Roma-Juventus 3-3; Genoa-Roma 2-1.

L’arbitro di Como-Roma

Designazione di peso: dirige Davide Massa (Imperia), assistenti Meli e Alassio, IV Sozza, VAR Fabbri, AVAR Gariglio. In questa Serie A per Massa: 12 gare dirette, 2 rigori concessi, 47 ammonizioni, 2 doppi gialli e 5 rossi, con media di 4,5 cartellini a partita: metro severo, gara da giocare con lucidità nei duelli.

Informazioni interessanti

Il duello tra Como e Roma arriva nel momento clou della corsa europea: entrambe a 51 punti, entrambe chiamate al salto di qualità negli scontri diretti. I precedenti sorridono ai giallorossi nell’era recente, ma il Sinigaglia è terreno storicamente ostico per la Roma, con il Como reduce da due successi interni consecutivi contro i capitolini in Serie A, entrambi per 2-0. Le due squadre, pur in alta quota, hanno raccolto meno punti contro le prime sei rispetto alle concorrenti, segno di una scalata ancora da completare. Occhio alle pressioni alte: recuperi offensivi e gol nati da quelle situazioni sono nel DNA di entrambe. Riflettori su Nico Paz, ad un passo dalla doppia cifra come non si vedeva dai tempi di Borgonovo, e su Donyell Malen, partenza sprint da 6 reti in 8 apparizioni giallorosse.

La Roma ha vinto 7 delle ultime 9 sfide di A contro il Como (2 sconfitte), dopo un digiuno di successi durato 6 incontri.

ha vinto 7 delle ultime 9 sfide di A contro il (2 sconfitte), dopo un digiuno di successi durato 6 incontri. Al Sinigaglia il Como arriva da due vittorie di fila contro la Roma in A, entrambe 2-0: mai tre successi interni consecutivi contro i giallorossi.

arriva da due vittorie di fila contro la in A, entrambe 2-0: mai tre successi interni consecutivi contro i giallorossi. Contro le attuali prime sei, Como e Roma sono quelle con meno punti raccolti: 8 i lariani, 6 i giallorossi.

e sono quelle con meno punti raccolti: 8 i lariani, 6 i giallorossi. Il Como ha superato quota 50 punti nelle prime 28 gare di A per la prima volta nella sua storia a 3 punti per vittoria.

ha superato quota 50 punti nelle prime 28 gare di A per la prima volta nella sua storia a 3 punti per vittoria. La Roma ha mancato il successo in 7 delle ultime 10 trasferte (1N, 6P): rendimento esterno in flessione rispetto a inizio stagione.

ha mancato il successo in 7 delle ultime 10 trasferte (1N, 6P): rendimento esterno in flessione rispetto a inizio stagione. Como imbattuto in 7 delle ultime 8 di campionato (5V, 2N), con 3 vittorie consecutive nell’ultima striscia.

imbattuto in 7 delle ultime 8 di campionato (5V, 2N), con 3 vittorie consecutive nell’ultima striscia. Le squadre di Gasperini a marzo hanno faticato: 4 vittorie nelle ultime 15 gare di Serie A nel mese (5N, 6P).

a marzo hanno faticato: 4 vittorie nelle ultime 15 gare di Serie A nel mese (5N, 6P). Recuperi alti protagonisti: solo Juventus e Inter hanno più recuperi offensivi di Roma e Como ; i lariani hanno già segnato 5 gol da queste situazioni.

e hanno più recuperi offensivi di e ; i lariani hanno già segnato 5 gol da queste situazioni. Con un gol, Nico Paz diventerebbe il primo a toccare la doppia cifra col Como in A dai tempi di Borgonovo (1985/86); è già andato a segno contro la Roma all’andata.

diventerebbe il primo a toccare la doppia cifra col in A dai tempi di (1985/86); è già andato a segno contro la all’andata. Malen ha iniziato con 6 reti in 8 presenze di A in giallorosso, ritmo da top nella storia capitolina per chi esplode nel solo girone di ritorno.

Le statistiche stagionali di Como e Roma

Numeri a confronto: dominio palla per il Como (possesso 60,9%) e difesa granitica (21 gol subiti, 13 clean sheet), mentre la Roma è più diretta (56,7% di possesso) e pratica (38 reti con precisione al tiro del 47,6%). Lariani più produttivi al tiro (301 conclusioni, 141 nello specchio), giallorossi più efficaci nelle transizioni e abili nel gestire i finali.

Focus giocatori: nel Como spiccano i 9 gol di Douvikas e Paz, con Rodríguez uomo-assist (7). Per la Roma, miglior marcatore Malen (6) insieme a Soulé (6), con Soulé anche top assistman (4). Tra i più ammoniti Mancini (9) e, lato lariano, Perrone e Ramon (7). Tra i pali, 13 clean sheet per Butez, 12 per Svilar.

Como Roma Partite giocate 28 28 Vittorie 14 16 Pareggi 9 3 Sconfitte 5 9 Gol fatti 46 38 Gol subiti 21 21 Clean sheet 13 12 Possesso palla (%) 60,9 56,7 Tiri totali 301 273 Tiri in porta 141 130 Precisione tiro (%) 46,84 47,62 Cartellini gialli 59 52 Cartellini rossi 3 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Roma? Como-Roma si gioca domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00 (29a giornata di Serie A). Dove si gioca Como-Roma? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Roma? L’arbitro è Davide Massa, con assistenti Meli e Alassio, IV uomo Sozza, VAR Fabbri e AVAR Gariglio.