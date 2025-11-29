Como-Sassuolo, moviola: Berardi chiede tre rigori, poi ripiomba nell’incubo

La prova dell’arbitro Marchetti nell’anticipo di serie A al Sinigaglia analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia Lido ha ammonito tre giocatori

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Como-Sassuolo, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 14 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in Cagliari-Bologna. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti con Como e Sassuolo

Quattro erano gli incroci tra Marchetti e il Sassuolo: nei tre precedenti due sconfitte in Serie A contro la Fiorentina e con l’Atalanta, poi anche una vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari nel 2022) e una vittoria contro l’Inter nell’ultimo precedente. Quattro precedenti anche con il Como: 0 vittorie con i lariani, 2 pareggi e 2 sconfitte il bilancio.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Barone con Di Marco IV uomo, Ghersini al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Konè, Carquet, Ramon

Como-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ Berardi reclama un di rigore dopo una caduta in area un po’ plateale. L’arbitro Marchetti fa segno di proseguire. Al 21′ nuovo penalty reclamato dal Sassuolo Berardi serve in profondità in area Laurienté che cade a terra. Per l’arbitro non è rigore. Al 27′ ancora Berardi viene colpito al volto dal diretto avversario e cade a terra, per l’arbitro non è fallo. Primo giallo al 38′, è per Konè per Koné per proteste.

Al 49′ ammonito Caqueret che ferma una ripartenza di Laurienté. Al 52′ si chiude la giornata no di Berardi che scatta sull’out di destra e sente tirare la coscia alzando il braccio per chiedere il cambio: sospetto stiramento alla coscia per lui. Al suo posto entra Volpato. Al 74′ ammonito Ramon per fallo tattico su Thorstvedt. Dopo 5′ di recupero Como-Sassuolo finisce 2-0.