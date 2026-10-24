Como-Sassuolo, moviola: per chi si alza la bandierina? Douvikas fa le veci di Nico Paz

La prova dell’arbitro Di Marco al Sinigaglia nell’anticipo dell’ottava giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto romano ha ammonito 4 giocatori.

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alti e bassi per Di Marco che non convince molto a livello disciplinare mentre sui gol annullati sono stati decisivi gli assistenti e il Var. Vediamo cosa è successo al Sinigaglia nell’anticipo dell’ottava giornata di serie A.

Como-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ segna il Como: Da Cunha batte Turati, ma si alza la bandierina dell’assistente, rete annullata. Al 29′ Dominguez serveiin area un cross e chiede un tocco di mano di Kaiki. Per l’arbitro è tutto regolare. Bacola segna al 41′ ma anche questo gol non vale: segnalato offside di Bowie che aveva fatto l’assist. Fabregas non può contare su Nico Paz ma trova in Douvikas il suo erede.

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Decisivo Douvikas

Regolare al 49′ il gol di Douvikas che nel primo tempo aveva sfiorato più volte il gol e aveva colpito anche una traversa: su cross di Caqueret il greco non sbaglia. Al 59′ Douvikas regala il bis, gol fotocopia rispetto a quello precedente con una zampata sottoporta: quinto gol stagionale, 27esimo con la maglia del Como. Primo giallo al 63’, è per Berardi per proteste. Ammonito al 65’ Couto per un intervento ruvido su Bakola che chiede invano il rosso. Non succede altro se non un giallo all’87’ per Van der Brempt e l’ammonizione di Milla per fallo su Lipani a dopo il recupero finisce 2-0 con il Como che momentaneamente raggiunge la Roma al terzo posto.

Chi è l’arbitro Di Marco

Davide Di Marco, romano, la scelta per Como-Sassuolo, sin dai suoi primi anni nel mondo arbitrale, si è trovato di fronte a ostacoli che avrebbero potuto facilmente spegnere l’entusiasmo di un ragazzo. Le difficoltà non sono mai mancate: le prime designazioni mancate, gli errori che pesano: è stato davvero vicino a smettere. Ma ogni volta ha scelto di restare e continuare a lottare. Un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, proprio mentre il suo nome cominciava ad affacciarsi tra i fischietti della massima Serie ma anche in questo caso, non si è arreso. Ha esordito in A nel 2023, Fiorentina-Genoa, ultima uscita in A in Sassuolo-Torino.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti tre successi dei lariani.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Moro e Cortese con Collu IV uomo, Piccinini al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Berardi, Couto, Van der Brempt, Milla.