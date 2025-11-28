Pagelle Como-Sassuolo 2-0: Nico Paz fa piovere diamanti, Douvikas da bomber, Berardi si fa male

La squadra di Fabregas continua a macinare risultati e resta in scia alla corsa Champions: la cronaca del match, i migliori e i peggiori

Al Sinigaglia piovono diamanti e il merito è di Nico Paz, che dispensa classe per tutti i minuti e fa alzare più volte in piedi i tifosi e le star allo stadio. La conseguenza è la vittoria del Como, che apre la tredicesima giornata di Serie A con un’ottima partita contro il Sassuolo e resta in scia alla lotta per il quarto posto. A mettere la firma sul match ci pensano Douvikas e Moreno. Fabregas può sorridere e tornare a casa ancora più convinto a completare il processo di crescita del club.

Il Como vola con Nico Paz. Grosso perde Berardi

Si apre il sipario e va subito in scena una partita vivace con le due squadre che si alternano il possesso, ma le difese sono brave a contenere le folate offensive. Allora il Como prova a stanare il Sassuolo al 9′ con una giocata in verticale di Perrone che con un grande filtrante manda in porta Moreno, il terzino stoppa bene ma poi sbaglia il pallonetto a due passi da Muric. La squadra di Fabregas prende fiducia e sviluppa un’altra bella azione: Caqueret taglia il campo e apre la strada a Nico Paz, che a sua volta attiva subito Rodriguez che si libera bene e fa partire un destro che scalda i guantoni del portiere. Il Como insiste e al 13′ passa in vantaggio con Douvikas, il più lesto a metterci una zampata dagli sviluppi di un corner.

I lariani si specchiano troppo e rischiano di combinarla grossa: Vojvoda perde un pallone sanguinoso che manda Pinamonti al tiro, ma il suo destro viene deviato in angolo. Dal calcio piazzato il Sassuolo con uno schema libera Matic per lo stacco di testa, ma Butez non ha problemi a fare suo il pallone. Qualche dubbio su una possibile deviazione di braccio di Nico Paz. L’argentino al 40′ fa alzare tutti allo stadio con una giocata da fuoriclasse: rovesciata al volo che fa volare Muric. Un capolavoro sfiorato.

Subito colpo di scena nella ripresa con Berardi costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare. Oltre il danno, la beffa: al 52′ sale ancora una volta in cattedra Nico Paz che con il contagiri illumina per Moreno, che si inserisce e anticipa Muric di testa e fa 2-0. Il Sassuolo prova a riaprirla da palla inattiva con Muharemovic al 75′, che da solo in area si divora il gol. Il Como si rilassa e rischia ancora due minuti più tardi quando da un bel traversone di Doig, Volpato non fa centro a porta vuota. Fabgreas striglia la squadra, che si rialza subito: Addai trova Perrone con un filtrante, ma l’argentino non riesce a girare d’esterno nello specchio. I lariani gestiscono bene nel finale e si portano a casa altri tre punti d’oro.

Top e flop Como

Nico Paz 7.5 – Brilla di luce propria nel cielo di Como. Illumina il lago e anche il campo con giocate fuori categoria. Per poco non segna un gol da premio Puskas, poi mette la firma sul match con un assist visionario. “ Mio Cristo piange diamanti ” per citare Rosalia.

– Brilla di luce propria nel cielo di Como. Illumina il lago e anche il campo con giocate fuori categoria. Per poco non segna un gol da premio Puskas, poi mette la firma sul match con un assist visionario. “ ” per citare Rosalia. Douvikas – Gli altri dispensano diamanti, lui si veste da bomber: lotta e sblocca la partita con un gol da lottatore.

– Gli altri dispensano diamanti, lui si veste da bomber: lotta e sblocca la partita con un gol da lottatore. Rodriguez 5.5 – Sprinta ma è poco concreto sotto porta, un limite su cui può lavorare.

Top e flop Sassuolo

Kone 6.5 – Prova a cambiare ritmo con alcune accelerazioni, ma i compagni non lo seguono.

– Prova a cambiare ritmo con alcune accelerazioni, ma i compagni non lo seguono. Muric 5.5 – Prima nega a Nico Paz un eruogol, poi esce in ritardo sull’inserimento di Moreno.

– Prima nega a Nico Paz un eruogol, poi esce in ritardo sull’inserimento di Moreno. Idzes 5 – Non riesce a prendere le misure ai continui inserimenti del Como e perde l’uomo in continuazione.