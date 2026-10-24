Como-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Como-Sassuolo, 8ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 24 ottobre alle 15 al Sinigaglia. Probabili formazioni, assenze, arbitro e statistiche.

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Ambizioni europee e voglia di risalita in Como–Sassuolo, in programma sabato 24 ottobre 2026 alle 15 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, per l’8ª giornata di Serie A 2026-27. I lariani sono quinti con 14 punti: 4 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 12 gol segnati e 7 subiti. I neroverdi, tredicesimi a quota 8, rispondono con 2 successi, 2 pareggi e 3 ko, 12 reti fatte e 14 incassate. Non un big match, ma una prova importante per i padroni di casa contro un avversario insidioso.

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Probabili formazioni di Como–Sassuolo

Il Como dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, senza rinunciare alla qualità tra le linee nonostante le assenze. Con Chalobah indisponibile, davanti a Butez si va verso la coppia Kempf–Ramón, con Couto e da Silva sulle corsie. Perrone e Da Cunha potrebbero garantire equilibrio, mentre Addai, Paz e Baturina dovrebbero sostenere Douvikas: i forfait di Diao e Rodríguez restringerebbero le alternative offensive. Il Sassuolo dovrebbe rispondere con il 4-3-3: senza Idzes e Leysen, toccherebbe a Odenthal e Ćaleta-Car presidiare il centro della difesa. In mediana, le assenze di Boloca e Koné favorirebbero Adžić, Matić e Thorstvedt. Davanti, Esposito sarebbe il riferimento tra Berardi e Laurienté. Non risultano squalificati segnalati.

Questi i possibili undici iniziali, con i giocatori di ciascuna linea elencati da destra verso sinistra.

Como (4-2-3-1): Butez ; Couto , Kempf , Ramón , da Silva ; Perrone , Da Cunha ; Addai , Paz , Baturina ; Douvikas .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Sassuolo (4-3-3): Murić; Cinquegrano, Odenthal, Ćaleta-Car, Doig; Adžić, Matić, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.

Como: l’infografica della probabile formazione.

Sassuolo: l’infografica della probabile formazione.

Gli indisponibili di Como–Sassuolo

Le assenze incidono soprattutto sulla profondità delle due rose. Il Como perde soluzioni importanti nell’uno contro uno con Diao e Rodríguez, oltre a un’opzione difensiva come Chalobah; anche Liberali figura nell’elenco degli infortunati. Per il Sassuolo il conto è particolarmente pesante tra difesa e centrocampo: mancano Idzes, Paz e Leysen nel reparto arretrato, mentre Boloca e Koné riducono le possibilità di rotazione in mezzo. Nessuna squalifica è indicata nei dati disponibili.

Como – Infortunati: Chalobah (infortunio muscolare), Liberali (infortunio alla gamba), Diao (infortunio alla coscia), Rodríguez (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato.

– Infortunati: (infortunio muscolare), (infortunio alla gamba), (infortunio alla coscia), (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato. Sassuolo – Infortunati: Boloca (infortunio al ginocchio), Idzes (infortunio alla coscia), Paz (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Leysen (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Koné (frattura alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate da Como e Sassuolo

Il bilancio delle cinque partite disponibili premia il Como: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta valgono 10 punti, con 9 reti segnate e 5 subite. Il Sassuolo ne raccoglie invece 5, grazie a un successo e due pareggi, incassando due sconfitte. I neroverdi confermano comunque una notevole vivacità offensiva: 9 gol realizzati, gli stessi dei lariani, ma con 11 reti al passivo. Spiccano il 4-1 del Como sul campo del Genoa e il 3-2 del Sassuolo contro la Juventus.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Como 3 1 1 10 9 5 Sassuolo 1 2 2 5 9 11

Il dettaglio delle cinque gare considerate per ciascuna squadra:

Como : Genoa – Como 1-4 (vittoria); Como – Parma 2-1 (vittoria); Frosinone – Como 2-0 (sconfitta); Como – Roma 0-0 (pareggio); Fiorentina – Como 1-3 (vittoria).

: – 1-4 (vittoria); – 2-1 (vittoria); – 2-0 (sconfitta); – 0-0 (pareggio); – 1-3 (vittoria). Sassuolo: Bologna–Sassuolo 2-2 (pareggio); Sassuolo–Juventus 3-2 (vittoria); Monza–Sassuolo 2-1 (sconfitta); Sassuolo–Milan 1-1 (pareggio); Frosinone–Sassuolo 4-2 (sconfitta).

L’arbitro di Como–Sassuolo

A dirigere la sfida sarà Davide Di Marco, assistito da Moro e Cortese. Collu ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, con Piccinini al VAR e Fabbri all’AVAR. Nel campionato 2026-27, il bilancio disponibile di Di Marco comprende una sola direzione: 21 falli fischiati, 4 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è quindi di 4 cartellini a partita: un campione ancora troppo ridotto per delinearne una tendenza stagionale consolidata.

Le curiosità e le pillole di Como–Sassuolo

Il Sinigaglia mette di fronte due squadre separate soprattutto dalla tenuta difensiva, non dalla capacità di segnare. Il Como insegue un traguardo storico: dopo i 14 punti nelle prime sette giornate, anche un pareggio gli permetterebbe di raggiungere per la prima volta quota 15 dopo otto incontri di Serie A. Il Sassuolo, invece, cerca di spezzare un digiuno esterno lungo dieci trasferte e di correggere gli errori che ne hanno condizionato l’avvio. I neroverdi hanno sempre segnato e subito almeno una rete in questo torneo, un contrasto interessante con la recente solidità casalinga dei lariani. Anche la costruzione dell’azione offre uno spunto: i padroni di casa producono molte più sequenze offensive elaborate, ma gli ospiti ne hanno ricavato più gol. Sotto i riflettori finiscono poi Paz, vicino a un primato di precocità tra i centrocampisti, Douvikas, a caccia del ritorno al gol davanti al proprio pubblico, e Berardi, che vuole dare continuità alla rete dell’ultima giornata.

Precedenti in equilibrio: tra Serie A e Serie B, Como e Sassuolo si sono incontrati soltanto nella scorsa stagione, dividendosi i successi. I lariani hanno vinto 2-0 in casa il 28 novembre 2025; i neroverdi hanno risposto con il 2-1 del 17 aprile 2026.

e si sono incontrati soltanto nella scorsa stagione, dividendosi i successi. I lariani hanno vinto 2-0 in casa il 28 novembre 2025; i neroverdi hanno risposto con il 2-1 del 17 aprile 2026. Partenza da ricordare per il Como : soltanto nel 1950-51 aveva raccolto almeno 14 punti nelle prime sette gare di Serie A, ricalcolando da sempre tre punti per vittoria. Con un risultato utile arriverebbe ad almeno 15 dopo otto partite per la prima volta nella propria storia nella competizione.

: soltanto nel 1950-51 aveva raccolto almeno 14 punti nelle prime sette gare di Serie A, ricalcolando da sempre tre punti per vittoria. Con un risultato utile arriverebbe ad almeno 15 dopo otto partite per la prima volta nella propria storia nella competizione. Il Sinigaglia ha ritrovato solidità: il Como ha concesso una sola rete nelle ultime quattro gare interne di Serie A, chiudendone tre senza subire gol. Per ottenere altrettante porte inviolate, in precedenza erano servite nove partite casalinghe.

ha concesso una sola rete nelle ultime quattro gare interne di Serie A, chiudendone tre senza subire gol. Per ottenere altrettante porte inviolate, in precedenza erano servite nove partite casalinghe. Spettacolo e rischi accompagnano il Sassuolo : è l’unica squadra ad aver sempre segnato e subito gol in questa Serie A. Le sue partite hanno prodotto 26 reti complessive, 12 realizzate e 14 incassate, per una media di circa 3,7.

: è l’unica squadra ad aver sempre segnato e subito gol in questa Serie A. Le sue partite hanno prodotto 26 reti complessive, 12 realizzate e 14 incassate, per una media di circa 3,7. La trasferta resta un ostacolo per il Sassuolo , senza successi da dieci gare esterne di Serie A: tre pareggi e sette sconfitte. Soltanto una volta i neroverdi hanno attraversato una serie più lunga, arrivando a 15 tra dicembre 2023 e settembre 2025.

, senza successi da dieci gare esterne di Serie A: tre pareggi e sette sconfitte. Soltanto una volta i neroverdi hanno attraversato una serie più lunga, arrivando a 15 tra dicembre 2023 e settembre 2025. Palleggio contro concretezza: il Como ha prodotto 37 attacchi costruiti con almeno dieci passaggi, contro i 16 del Sassuolo . Da queste sequenze, però, i neroverdi hanno ricavato due gol, uno in più dei lariani.

ha prodotto 37 attacchi costruiti con almeno dieci passaggi, contro i 16 del . Da queste sequenze, però, i neroverdi hanno ricavato due gol, uno in più dei lariani. Gli errori pesano sul rendimento del Sassuolo : sono già sei quelli sfociati in un gol avversario, il dato più alto del torneo. Murić ne conta tre, tutti concentrati nelle sue ultime tre presenze in campionato.

: sono già sei quelli sfociati in un gol avversario, il dato più alto del torneo. ne conta tre, tutti concentrati nelle sue ultime tre presenze in campionato. Paz corre verso un primato: con la rete alla Fiorentina , a 22 anni e 40 giorni, è diventato il terzo centrocampista più giovane a raggiungere 20 gol in Serie A nell’era dei tre punti, dietro Morfeo e Hamšík . Segnando contro il Sassuolo , potrebbe diventare il più precoce a superare quella soglia.

corre verso un primato: con la rete alla , a 22 anni e 40 giorni, è diventato il terzo centrocampista più giovane a raggiungere 20 gol in Serie A nell’era dei tre punti, dietro e . Segnando contro il , potrebbe diventare il più precoce a superare quella soglia. Douvikas vuole riaccendere il Sinigaglia: le sue ultime sei reti in Serie A sono arrivate tutte in trasferta. In casa non segna da cinque incontri di campionato, dopo aver trovato il gol in tre gare interne consecutive; l’ultimo centro risale al 22 marzo contro il Pisa .

vuole riaccendere il Sinigaglia: le sue ultime sei reti in Serie A sono arrivate tutte in trasferta. In casa non segna da cinque incontri di campionato, dopo aver trovato il gol in tre gare interne consecutive; l’ultimo centro risale al 22 marzo contro il . Berardi punta al bis dopo il gol dell’ultima giornata: non va a segno in due presenze consecutive di Serie A da novembre 2025. Dal 2013-14, stagione del suo primo gol nel torneo, soltanto Immobile con 196 reti e Martínez con 136 hanno segnato più dei suoi 132 gol.

Le statistiche stagionali di Como e Sassuolo

Dodici gol a testa, ma due percorsi differenti. Il Como controlla maggiormente il gioco, con il 60,7% di possesso contro il 47,2% del Sassuolo, e registra una precisione nei passaggi dell’89,64%, superiore all’86,73% degli ospiti. I lariani hanno effettuato 107 conclusioni contro 80, con 48 tiri nello specchio contro 45: i neroverdi sono dunque più precisi al tiro, con il 56,25% rispetto al 44,86%, e convertono in gol il 15% delle conclusioni contro l’11,21%. La differenza decisiva emerge dietro: il Como incassa una rete a partita, il Sassuolo due. Anche gli assist premiano i padroni di casa, avanti 10-6.

Tra i marcatori del Como guida Douvikas con 3 reti, seguito da Paz, Baturina e Diao a quota 2; un gol ciascuno per da Silva, Liberali e Ramón. Nel Sassuolo il miglior realizzatore è Adžić con 3 centri: seguono Berardi e Odenthal con 2, quindi Bowie, Doig, Esposito, Thorstvedt e Volpato con uno. Per gli assist, Paz e Valle condividono il primato lariano con 2 passaggi vincenti; tra i neroverdi comanda Bakola, sempre a quota 2. I più ammoniti sono Baturina e Diao nel Como, con 2 gialli ciascuno, e Lipani nel Sassuolo, anch’egli con 2. Non risultano espulsioni registrate per le due squadre, quindi non c’è un giocatore con più rossi. Tra i portieri, Butez conta una porta inviolata in sei presenze, mentre Sánchez non ne ha nelle sue presenze con i lariani; Murić è ancora senza clean sheet dopo sette gare con i neroverdi.

Statistica Como Sassuolo Partite giocate 7 7 Posizione in classifica 5ª 13ª Punti 14 8 Vittorie 4 2 Pareggi 2 2 Sconfitte 1 3 Gol segnati 12 12 Gol subiti 7 14 Differenza reti +5 -2 Media gol segnati 1,71 1,71 Media gol subiti 1,00 2,00 Possesso palla 60,7% 47,2% Precisione nei passaggi 89,64% 86,73% Tiri totali, esclusi quelli respinti 107 80 Tiri nello specchio 48 45 Precisione al tiro, esclusi i respinti 44,86% 56,25% Conversione dei tiri in gol 11,21% 15,00% Assist 10 6 Calci d’angolo 51 30 Dribbling riusciti 72 43 Pali e traverse colpiti 3 2 Falli commessi 60 68 Cartellini gialli 9 10 Cartellini rossi registrati 0 0 Porte inviolate della squadra 1 0 Miglior marcatore Douvikas, 3 Adžić, 3 Leader negli assist Paz e Valle, 2 Bakola, 2 Giocatori più ammoniti Baturina e Diao, 2 Lipani, 2 Clean sheet del probabile portiere titolare Butez, 1 Murić, 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Sassuolo? Como-Sassuolo si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00, nell’8ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Como-Sassuolo? Como-Sassuolo si disputa allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Sassuolo? L’arbitro è Davide Di Marco, con Moro e Cortese assistenti. Il quarto ufficiale è Collu, il VAR Piccinini e l’AVAR Fabbri.