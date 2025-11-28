Como-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Sassuolo di Serie A 2025-26, 13a giornata: data, orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Como e Sassuolo si affrontano venerdì 28 novembre 2025 alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como per la 13a giornata di Serie A. È un incrocio d’alta classifica: i lariani sono 6° con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta; 17 gol fatti, 7 subiti), i neroverdi 9° a quota 17 (5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte; 16 segnati, 14 incassati). Momento positivo per il Como, solido e poco perforabile; Sassuolo in crescita esterna. Punti pesanti in palio per consolidare ambizioni europee.

Probabili formazioni di Como-Sassuolo

Verso il calcio d’inizio, il Como dovrebbe confermare il 4-2-3-1: davanti a Butez, linea a quattro con Vojvoda e Valle sulle corsie, in mezzo coppia Ramón–Santos Silva. In mediana, equilibrio e palleggio con da Cunha e Perrone, mentre sulla trequarti la fantasia di Paz potrebbe essere supportata da Addai e Rodríguez. In avanti, riferimento Morata. Attenzione alle assenze: out Dossena e Goldaniga, in dubbio la gestione di qualche acciaccato; squalificato Smolcic.

Il Sassuolo si orienterebbe su un 4-3-3: Muric tra i pali; dietro Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; in mezzo Thorstvedt, Matic, Kone. Davanti, tridente con Berardi e Fadera larghi a sostegno di Pinamonti. Diverse le indisponibilità tra i neroverdi, con qualche opzione last minute pronta dalla panchina.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, Santos Silva, Valle; da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodríguez; Morata.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Fadera.

Gli indisponibili di Como-Sassuolo

Il Como arriva con defezioni pesanti in difesa e qualche pedina di qualità ai box: la squalifica di Smolcic impone scelte obbligate al centro, mentre gli stop di Dossena e Goldaniga riducono le rotazioni. In mezzo e davanti restano alternative, ma gestione attenta dei minutaggi. Il Sassuolo deve fare i conti con un’infermeria affollata tra difesa e mediana: rientri ancora da valutare e qualche influenza dell’ultima ora complicano le gerarchie.

Como – Infortunati: Sergi Roberto (infortunio alla coscia), Goldaniga (infortunio al tallone), Dossena (rottura del legamento crociato anteriore), Diao (problema al bicipite femorale). Squalificati: Smolcic (squalifica per diffida).

Sassuolo – Infortunati: Romagna (infortunio al polpaccio), Boloca (infortunio al ginocchio), Turati (infortunio alla mano), Odenthal (influenza), Paz (infortunio muscolare), Vranckx (problema fisico), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (rottura del legamento crociato anteriore), Lipani (influenza). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Como è imbattuto da tempo e ha trovato equilibrio tra solidità e colpi in ripartenza; spicca il pokerissimo a Torino. Il Sassuolo alterna scivoloni interni a colpi esterni pesanti, con un andamento in trasferta molto positivo nelle ultime uscite.

Como x ok x x ok Sassuolo ko ok ko ok x

Como

Parma-Como 0-0; Como-Verona 3-1; Napoli-Como 0-0; Como-Cagliari 0-0; Torino-Como 1-5.

Sassuolo

Sassuolo-Roma 0-1; Cagliari-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Genoa 1-2; Atalanta-Sassuolo 0-3; Sassuolo-Pisa 2-2.

L’arbitro di Como-Sassuolo

Dirige Matteo Marchetti di Ostia; assistenti Di Gioia e Barone, IV Di Marco, VAR Ghersini, AVAR Abisso. In questa Serie A 2025/26 Marchetti ha arbitrato 2 gare, fischiando 1 rigore, 8 ammonizioni e nessuna espulsione, con media di 4 gialli a partita.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Di Gioia – Barone

IV: Di Marco

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

Informazioni interessanti sul match

È un confronto inedito tra Como e Sassuolo in massima serie, che arriva nel momento in cui i lariani stanno costruendo una striscia positiva importante e i neroverdi hanno ritrovato brillantezza lontano da casa. Il Como, imbattuto da 10 turni, sogna di spingersi stabilmente in zona Europa con una difesa di ferro e un reparto di trequarti ricco di qualità. Il Sassuolo, che nelle prime volte contro nuove avversarie raramente stecca, si appoggia al carisma di Berardi e alla concretezza di Pinamonti. Attenzione al finale di gara: entrambe segnano molto negli ultimi 30 minuti e questo potrebbe indirizzare un match che si annuncia tattico e bloccato a tratti, ma pronto a infiammarsi nelle transizioni. Riflettori anche su Paz, tra i più incisivi del 2025, e sulla capacità degli emiliani di colpire in ripartenza. Dettagli e palle inattive potrebbero fare la differenza.

Prima volta assoluta tra Como e Sassuolo tra A e B: i lariani non vincono una “prima” in Serie A da dicembre 1985 (4-1 al Lecce).

e tra A e B: i lariani non vincono una “prima” in Serie A da dicembre 1985 (4-1 al Lecce). Sassuolo imbattuto nelle ultime 11 gare contro avversarie nuove in A (7V, 4N); ultimo ko del genere nel 2014 col Palermo.

imbattuto nelle ultime 11 gare contro avversarie nuove in A (7V, 4N); ultimo ko del genere nel 2014 col Palermo. Contro squadre emiliane, il Como ha vinto solo 1 delle ultime 7 sfide di A (4N, 2P), quattro volte senza segnare.

ha vinto solo 1 delle ultime 7 sfide di A (4N, 2P), quattro volte senza segnare. Como imbattuto da 10 turni (4V, 6N): a un passo dall’eguagliare la miglior serie stagionale del club in A (11 nel 1986).

imbattuto da 10 turni (4V, 6N): a un passo dall’eguagliare la miglior serie stagionale del club in A (11 nel 1986). Dopo il colpo di Torino, il Como potrebbe centrare due successi di fila per la prima volta in questo campionato.

potrebbe centrare due successi di fila per la prima volta in questo campionato. Tre successi nelle ultime quattro trasferte per il Sassuolo (1N): obiettivo striscia da record esterno dal 2021.

(1N): obiettivo striscia da record esterno dal 2021. Il Como ha pareggiato 8 delle ultime 10 contro neopromosse (1V, 1P), incluso l’1-1 con la Cremonese del 27 settembre.

ha pareggiato 8 delle ultime 10 contro neopromosse (1V, 1P), incluso l’1-1 con la Cremonese del 27 settembre. Nell’ultimo mezz’ora entrambe sono letali: 9 reti a testa nei minuti finali, con il Como top (5) nell’ultimo quarto d’ora.

top (5) nell’ultimo quarto d’ora. Paz è l’unico in A con almeno 8 gol+assist nell’anno solare 2025 (5G+4A nel torneo in corso).

è l’unico in A con almeno 8 gol+assist nell’anno solare 2025 (5G+4A nel torneo in corso). Berardi ha partecipato a 7 reti nelle ultime 9 “prime volte” in A (5G+2A) e ha già colpito 30 squadre diverse in campionato.

Le statistiche stagionali di Como e Sassuolo

Nelle metriche di squadra spicca il possesso del Como (60,5%) contro il 46,6% del Sassuolo. I lariani segnano 17 gol e ne subiscono appena 7, con 5 clean sheet; gli emiliani 16 fatti e 14 incassati (4 clean sheet). Il PPDA (8,4) racconta la pressione alta del Como, mentre i neroverdi (14,2) preferiscono tempi d’attesa e ripartenze. Tiri totali: 119 a 101; tiri nello specchio: 57 a 46. Disciplina in equilibrio: gialli 28 a 27, rossi 2 a 1.

Focus giocatori: nel Como il capocannoniere è Paz (5) con Rodríguez top assist (4). Più ammonito Smolcic (5), rossi per Ramón e Rodríguez (1). Butez ha 5 clean sheet. Nel Sassuolo, migliori marcatori Pinamonti e Berardi (4), assistman Volpato (3) e Berardi (3). Più ammonito Doig (4), un rosso per Kone. Muric a quota 4 clean sheet.

Como Sassuolo Partite giocate 12 12 Vittorie 5 5 Pareggi 6 2 Sconfitte 1 5 Gol segnati 17 16 Gol subiti 7 14 Possesso palla (%) 60,5 46,6 Tiri totali 119 101 Tiri nello specchio 57 46 Precisione tiro (%) 47,9 45,5 PPDA 8,4 14,2 Clean sheet 5 4 Cartellini gialli 28 27 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Paz 5 Pinamonti/Berardi 4 Top assist Rodríguez 4 Volpato/Berardi 3 Portiere clean sheet Butez 5 Muric 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Sassuolo? Venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Como-Sassuolo? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Sassuolo? Matteo Marchetti di Ostia; assistenti Di Gioia e Barone, IV Di Marco, VAR Ghersini, AVAR Abisso.