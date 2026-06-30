È un Como sempre più Real, chi è Cesar Palacios, l’ultimo talento della Castilla. E Baturina costa 80 milioni

Il club di Fabregas continua a pescare in casa Real Madrid con Cesar Palacios. Intanto respinge gli assalti dei grandi club per Baturina, considerato incedibile

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Como continua a costruire un progetto sempre più ambizioso e guarda ancora una volta in casa Real Madrid. Dopo aver definito l’importante operazione per Nico Paz, il club lariano resta in stretto contatto con i Blancos per un altro giovane di grande prospettiva. Si tratta del centrocampista offensivo classe 2004 Cesar Palacios. Nel frattempo la società blinda Martin Baturina, ritenuto uno dei pilastri della squadra di Cesc Fàbregas. Le richieste provenienti dai top club europei sono state respinte: per sedersi al tavolo servono almeno 80 milioni di euro.

Cesar Palacios, il nuovo talento nel mirino

Il nuovo nome seguito con attenzione dal Como è quello di Cesar Palacios, trequartista spagnolo classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. Giocatore tecnico e versatile, può agire sia alle spalle della punta sia come esterno offensivo partendo dalla corsia sinistra per rientrare sul destro. Fàbregas lo apprezza da tempo e ne segue con attenzione la crescita. Il suo cartellino viene valutato intorno ai 7,5 milioni di euro: una cifra certamente non insormontabile per le casse dei lombardi.

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Numeri importanti e formula già collaudata

Palacios ha già esordito con la prima squadra del Real Madrid, ma è soprattutto con il Castilla che ha messo in mostra tutto il suo potenziale. In 77 presenze ha collezionato 19 gol e 16 assist, facendo registrare numeri persino migliori rispetto a quelli fatti segnare da Nico Paz nella seconda squadra madridista. Il Como lavora a un acquisto a titolo definitivo, lasciando però al Real Madrid un diritto di recompra, formula già utilizzata nelle operazioni che hanno portato sul Lago lo stesso Nico Paz e Jacobo Ramon. Insomma, è una sinergia che funziona splendidamente.

Baturina è il gioiello da proteggere

Parallelamente il Como ha preso una posizione molto chiara sul futuro di Martin Baturina. Dopo l’investimento effettuato per confermare Nico Paz, la società considera il fantasista croato assolutamente centrale nel progetto tecnico e non intende privarsene. Aston Villa, Bayern Monaco, Tottenham e Manchester United hanno manifestato interesse, ma tutte le richieste sono state respinte senza alcuna apertura alla trattativa. Il progetto degli azzurri è chiaro e non prevede rinunce nella scalata verso il successo, accelerata dal quarto posto della scorsa stagione.

Servono 80 milioni per cambiare lo scenario

Le offerte arrivate finora, che avrebbero raggiunto i 55 milioni di euro, non sono considerate sufficienti dal Como. La valutazione fissata dal club è infatti di circa 80 milioni di euro, cifra che riflette la straordinaria crescita del centrocampista croato dopo il suo arrivo dalla Dinamo Zagabria. Baturina è esploso soprattutto nella seconda parte della stagione, diventando uno dei protagonisti della squadra e un punto fermo in vista della storica partecipazione del Como alla Champions League. Solo una proposta fuori mercato potrebbe quindi modificare i piani della società.