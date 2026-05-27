Como, lo shopping si fa in Italia: Cambiaso e Orsolini per la Champions. Ma Fabregas sogna Bernardo Silva

Per il gran debutto nell'Europa che conta i lariani devono adeguarsi al regolamento Uefa, altrimenti rischiano di giocare con una rosa ridotta: gli obiettivi

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La Champions League comporta onori ma anche oneri. Tra questi, la necessità di adeguarsi alle norme Uefa, che prevedono l’inserimento nella lista di giocatori formati localmente, uno dei principali punti deboli del Como di Cesc Fabregas. La squadra meno “italiana” della Serie A si prepara così a cambiare registro – e anche stadio – in vista del debutto nella competizione più prestigiosa e ricca del Vecchio Continente. Se finora il club della famiglia Hartono ha pescato giovani talenti e giocatori esperti in giro per il mondo, ora diventa necessario individuare rinforzi italiani di qualità. La lista della spesa è pronta e include nomi importanti come quelli di Cambiaso e Orsolini. Ma Fabregas ha un sogno: Bernardo Silva.

Como, perché il mercato si fa in Italia

Il regolamento Uefa prevede che la Lista A per le competizioni europee sia composta da 25 giocatori: 17 “liberi”, cioè senza vincoli, e 8 “formati localmente”. All’interno di questi 8 esiste un’ulteriore distinzione: almeno quattro giocatori, di qualsiasi nazionalità, devono essere stati cresciuti tra i 15 e i 21 anni nel club in cui militano, mentre gli altri quattro possono essere stati formati in un altro club appartenente alla stessa federazione.

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Al momento il Como non rispetta questi parametri. Da qui la ricerca sempre più insistente di calciatori italiani, necessaria per evitare di affrontare la prima Champions League della propria storia con una rosa ridotta, composta da appena 21 o 22 giocatori.

Da Cambiaso a Orsolini: gli italiani nel mirino del Como

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha dichiarato di recente alla Gazzetta dello Sport che i calciatori italiani “costano tanto e non si pagano a rate”. Tuttavia, ha anche ammesso di avere un debole per profili come Orsolini, Bastoni, Dimarco, Venturino e Cambiaghi. Interisti a parte, nella lista di Suwarso compaiono diversi nomi graditi anche a Fabregas. L’attenzione si concentra in particolare sulla sponda Bologna, dove gli esterni protagonisti della gestione Italiano hanno brillato e potrebbero rinforzare la batteria dei trequartisti lariani.

In cima alla lista, però, resta Cambiaso: la Juventus non chiude alla cessione ma solo a fronte di un’offerta importante, tra i 30 e i 40 milioni di euro. Non è però l’unico bianconero seguito con interesse: Miretti rappresenta infatti un’occasione low cost che potrebbe tornare molto utile alla causa. L’ultima idea porta a Sebastiano Esposito, appena riscattato dal Cagliari (all’Inter 4 milioni e il 40% sulla futura rivendita). Il fratello maggiore di Pio Esposito è oggi valutato circa 25 milioni di euro.

Fabregas tra Nico Paz e il sogno Bernardo Silva

Nico Paz è al centro di un vero e proprio triangolo di mercato. La recompra da parte del Real Madrid non sembra in discussione, ma la permanenza del talento argentino al Bernabéu è tutt’altro che scontata. L’Inter resta alla finestra e aspetta sviluppi prima di uscire allo scoperto, mentre Fabregas ha lanciato frecciate a Zanetti e ai nerazzurri, ribadendo la volontà del Como di fare tutto il possibile per trattenere il suo gioiello almeno per un’altra stagione.

Nel frattempo il tecnico catalano sogna un altro colpo di altissimo profilo: Bernardo Silva. Il portoghese classe 1994 ha salutato il Manchester City dopo nove stagioni, 460 presenze ufficiali e una bacheca colma di trofei. In Spagna lo danno vicino all’Atletico Madrid, ma il Como ha già dimostrato di saper convincere i grandi campioni. Forse anche più della Juventus.