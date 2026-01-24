Como-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como e Torino aprono la 22a giornata della Serie A 2025-26: si gioca sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Lariani in corsa europea, 6° posto con 37 punti in 21 gare (10 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 31 gol fatti, 16 subiti); granata a metà classifica ma in cerca di slancio, 14° posto a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 21 gol segnati, 34 incassati). Sfida dal peso specifico alto tra ambizione e riscatto.
- Probabili formazioni di Como-Torino
- Gli indisponibili di Como-Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Como-Torino
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Como e Torino
Probabili formazioni di Como-Torino
Si va verso un Como prudente ma propositivo: il 4-3-2-1 potrebbe confermare Butez tra i pali e una linea a quattro in cui Smolcic e Ramón dovrebbero reggere l’urto, con Diego Carlos opzione di esperienza e Valle largo. In mezzo, regia a da Cunha con Perrone e Caqueret a cucire. Sulla trequarti, Rodríguez e Paz potrebbero supportare Baturina. Nel Torino (3-1-4-2) Paleari dovrebbe essere preferito, dietro trio con Tamèze, Ismajli e Coco; in mediana filtro di Ilkhan, corsie a Lazaro e Biraghi, qualità tra le linee per Vlasic e strappi di Njie. Davanti, più certezze per Adams e Ngonge, ma non è da escludere l’opzione Simeone o un utilizzo di Zapata a gara in corso. Pesano alcune assenze: rotazioni probabili.
- Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Valle; Perrone, da Cunha, Caqueret; Rodríguez, Paz; Baturina.
- Torino (3-1-4-2): Paleari; Tamèze, Ismajli, Coco; Ilkhan; Lazaro, Vlasic, Njie, Biraghi; Adams, Ngonge.
Gli indisponibili di Como-Torino
Capitolo assenze: nel Como out elementi offensivi utili alle rotazioni, con defezioni che potrebbero ridurre le alternative in corsia e in area. Il Torino paga soprattutto dietro e tra i trequartisti: l’assenza di un leader difensivo e qualche noia muscolare in mezzo inciderebbero sulle scelte e sul minutaggio. Al momento non si segnalano squalificati.
- Como – Infortunati: Morata (infortunio all’inguine), Goldaniga (problema al tallone), Addai (infortunio al bicipite femorale), Diao (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
- Torino – Infortunati: Schuurs (rottura del crociato), Aboukhlal (infortunio alla coscia), Ilic (problema alla schiena), Gineitis (infortunio alla coscia), Savva (infortunio al ginocchio), Dembélé (problema fisico). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Como in fiducia, con vittorie pesanti e un rendimento casalingo solido; Torino in cerca di inversione di tendenza dopo una striscia complicata. I lariani segnano con continuità, i granata hanno alternato exploit esterni a scivoloni interni.
|Como
|ok
|ok
|x
|ko
|ok
|Torino
|ko
|ok
|ko
|ko
|ko
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Como
Como-Udinese 1-0; Pisa-Como 0-3; Como-Bologna 1-1; Como-Milan 1-3; Lazio-Como 0-3.
- Torino
Torino-Cagliari 1-2; Verona-Torino 0-3; Torino-Udinese 1-2; Atalanta-Torino 2-0; Torino-Roma 0-2.
L’arbitro di Como-Torino
Dirige Ermanno Feliciani: in stagione 8 gare in Serie A, 2 rigori concessi, 26 gialli e nessun rosso, media 3.2 ammonizioni a partita. Al VAR Paterna. Fischio d’inizio al Sinigaglia, dove la gestione del contatto in area e delle ripartenze potrebbe essere un tema.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: MELI – ALASSIO
- IV: GALIPO’
- VAR: PATERNA
- AVAR: DOVERI
Statistiche interessanti
Tradizione storica favorevole ai granata, ma inerzia recente dalla parte del Como. I lariani hanno costruito al Sinigaglia una base solida, mentre il Torino arriva da una fase complicata e cerca risposte. Occhi puntati su Paz, protagonista nelle ultime uscite, e su Vlasic, che ha trovato continuità realizzativa. C’è anche un tema-record per i lariani: con un risultato utile raggiungerebbero un primato di punti dopo 22 gare nella loro storia in A. Curiosità di contorno: entrambe cambiano spesso a gara in corso, con un ricorso massiccio alle cinque sostituzioni. Attenzione alla gestione emotiva: il trend granata racconta di partite decise da episodi e cali nel finale, mentre il Como ha saputo capitalizzare il momento positivo, pur con qualche pausa casalinga da gestire nella continuità. La chiave potrebbe essere la pressione alta lariana contro le transizioni del Toro.
- Storico: su 29 incroci in A, tanti pareggi; più successi per il Torino, con il Como che insegue.
- Trend recente: i lariani arrivano da due vittorie di fila contro i granata e sognano il tris storico.
- Al Sinigaglia: Como imbattuto in 6 delle ultime 7 con il Torino; unico colpo granata datato 1989.
- Record punti: a quota 37 dopo 21 giornate, il Como può riscrivere la propria miglior partenza dopo 22 gare.
- Fattore casa: possibile serie negativa interna per i lariani, evento raro nell’era Fabregas.
- Striscia granata: il Torino rischia la quarta sconfitta consecutiva come non accade dal 2020.
- Confronto stagionale: stessi punti e gol delle prime 21 dello scorso anno per il Torino, ma difesa più perforata.
- Cambi frequenti: solo il Bologna ha effettuato più sostituzioni di Torino e Como in questa Serie A.
- Uomo chiave lariano: Paz a caccia del bis consecutivo; già 14 partecipazioni rete in 21 presenze.
- Faro granata: Vlasic a 5 reti, eguagliato il suo miglior bottino nei top campionati.
Le statistiche stagionali di Como e Torino
Il Como produce e controlla: 61,1% di possesso, 31 gol fatti e appena 16 subiti. Il Torino fatica a incidere davanti (21 gol) e concede di più (34), con possesso al 44,2%. L’indice di precisione al tiro è simile, ma i lariani creano più volume di conclusioni nello specchio e preservano meglio la propria area con 10 clean sheet contro 8 granata.
Focus giocatori: per il Como spiccano Paz (8 gol) e Douvikas (6), con Rodríguez e lo stesso Paz a 6 assist. Più sanzionato Smolcic (7 gialli), mentre Butez primeggia con 10 clean sheet. Nel Torino i migliori marcatori sono Vlasic (5) e Simeone (5), assist di Lazaro (2) e Vlasic (2), più Adams (1). Tra i più ammoniti Casadei (5) e Vlasic (4). In porta, Paleari ha collezionato 5 gare a rete inviolata (3 per Israel).
|Como
|Torino
|Partite giocate
|21
|21
|Numero di partite vinte
|10
|6
|Numero di partite perse
|4
|10
|Numero di partite pareggiate
|7
|5
|Gol totali segnati
|31
|21
|Gol totali subiti
|16
|34
|Media gol subiti per partita
|0,8
|1,6
|Percentuale possesso palla
|61,1
|44,2
|Tiri nello specchio della porta
|107
|94
|Percentuale di tiri in porta
|48,0
|50,5
|Clean sheet
|10
|8
|Ammonizioni
|49
|38
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Como-Torino e a che ora?
-
Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Como-Torino?
-
Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
- Chi è l’arbitro di Como-Torino?
-
Ermanno Feliciani, con Paterna al VAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.