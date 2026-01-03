Como-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Udinese di Serie A 2025-26, 18a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Como e Udinese si sfidano per la 18a giornata della Serie A 2025-26: appuntamento allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 3 gennaio 2026 alle 12.30. I lariani volano al 6° posto con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 22 gol fatti, 12 subiti) e sognano l’Europa; i friulani sono 11° a quota 22 (6 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 18 segnati, 28 incassati) in cerca di continuità. Una sfida dal peso specifico notevole: casa imbattuta contro ospiti in altalena, dettagli e ritmo potrebbero decidere il confronto.

Probabili formazioni

Il canovaccio tattico oppone il 4-2-3-1 del Como al 3-5-2 dell’Udinese. Tra i pali dovrebbe esserci Butez, con linea a quattro che potrebbe vedere Smolčić, Kempf, Ramón, Valle Gómez. In mezzo si va verso Perrone e da Cunha, per copertura ed equilibrio. Sulla trequarti, opzione Vojvoda a destra, Paz Martínez tra le linee, Rodríguez Caraballo a sinistra; davanti riferimento Douvikas. L’Udinese dovrebbe affidarsi a Okoye, retroguardia con Kristensen, Kabasele, Solet, quinti Zanoli e Kamara. In cabina Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp. Davanti coppia Zaniolo–Davis, ma restano opzioni come Lovrić o Buksa. Nessuno squalificato di rilievo; pesano però alcuni acciacchi.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Ramón, Valle Gómez; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz Martínez, Rodríguez Caraballo; Douvikas.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

Gli indisponibili

Nel Como l’assenza di Morata e i problemi muscolari di Diao e Addai potrebbero ridurre le rotazioni davanti, mentre dietro pesa Goldaniga. Nell’Udinese restano da valutare le condizioni di Zemura e Bertola (in dubbio), con Goglichidze e Iker Bravo fermi per noie muscolari e Atta out per un problema al bicipite femorale. Le scelte sugli esterni e in mediana potrebbero dipendere dall’ultimo provino.

Como : Morata (infortunio all’inguine), Goldaniga (problema al tallone), Addai (infortunio al bicipite femorale), Diao (infortunio al bicipite femorale).

: (infortunio all’inguine), (problema al tallone), (infortunio al bicipite femorale), (infortunio al bicipite femorale). Udinese: Zemura (problema alla coscia, in dubbio), Bertola (infortunio alla caviglia, in dubbio), Goglichidze (infortunio muscolare), Iker Bravo (infortunio muscolare), Atta (infortunio al bicipite femorale).

Le ultime partite giocate

Forma recente interessante: il Como arriva da 3 successi nelle ultime 5, con colpi pesanti in trasferta e porta spesso al sicuro. L’Udinese alterna squilli e frenate, ma resta pericolosa sulle ripartenze e nelle situazioni sporche. Bilancio punti recente: 9 per i lariani, 7 per i friulani.

Como ok ok ko ko ok Udinese ok ko ok ko x

Como

Torino-Como 1-5; Como-Sassuolo 2-0; Inter-Como 4-0; Roma-Como 1-0; Lecce-Como 0-3.

Udinese

Parma-Udinese 0-2; Udinese-Genoa 1-2; Udinese-Napoli 1-0; Fiorentina-Udinese 5-1; Udinese-Lazio 1-1.

L’arbitro di Como-Udinese

Dirige Arena; assistenti Imperiale – Mondin; IV Sozza; VAR Di Bello; AVAR Volpi. Nella Serie A 2025/26 Alberto Arena ha arbitrato 6 gare: 1 rigore assegnato, 17 ammonizioni e nessun rosso (media 2,8 gialli a partita). Un fischietto tendenzialmente lineare, con gestione del contatto non eccessivamente severa.

Informazioni interessanti sul match

Il Como si presenta imbattuto in casa e con una fase difensiva brillante: 7 clean sheet complessivi, pressing aggressivo (PPDA 8.6) e una trequarti creativa trainata da Paz. L’Udinese vive un rendimento esterno altalenante e fatica a blindare la propria porta, ma resta incisiva nei duelli e nelle seconde palle, con Davis e Zaniolo pronti a colpire. I precedenti sorridono ai lariani tra le mura amiche, dove storicamente hanno capitalizzato le occasioni. Attenzione alle palle inattive: i friulani hanno pagato dazio dal dischetto, mentre il Como resta tra le squadre più efficaci nel recupero alto e nella transizione breve. Ritmo, intensità e gestione degli episodi nei 16 metri potrebbero indirizzare un confronto che promette equilibrio e strappi improvvisi.

Dopo tre sconfitte di fila, il Como ha vinto l’ultimo incrocio con l’ Udinese (4-1 a gennaio 2025) e insegue per la prima volta il bis contro i friulani in Serie A.

ha vinto l’ultimo incrocio con l’ (4-1 a gennaio 2025) e insegue per la prima volta il bis contro i friulani in Serie A. Tutte le cinque vittorie del Como sull’ Udinese in A sono arrivate in casa: rendimento perfetto davanti al proprio pubblico contro i bianconeri.

sull’ in A sono arrivate in casa: rendimento perfetto davanti al proprio pubblico contro i bianconeri. Dalla 7a giornata il Como ha tenuto la porta inviolata in 6 delle 10 gare: solo la Lazio ha fatto meglio nel periodo.

ha tenuto la porta inviolata in 6 delle 10 gare: solo la Lazio ha fatto meglio nel periodo. Il Como è imbattuto in casa (4V, 3N): tra le lombarde, nelle ultime 10 stagioni solo l’Inter ha iniziato due volte senza ko le prime otto interne.

è imbattuto in casa (4V, 3N): tra le lombarde, nelle ultime 10 stagioni solo l’Inter ha iniziato due volte senza ko le prime otto interne. L’ Udinese ha già incassato 28 reti in 17 turni: ritmo che non si vedeva da inizio anni Duemila per i friulani.

ha già incassato 28 reti in 17 turni: ritmo che non si vedeva da inizio anni Duemila per i friulani. Trasferte bianconere in altalena: 1 successo nelle ultime 6 (1N, 4P) dopo 3 vittorie in 4 nelle precedenti uscite.

Dati opposti: l’ Udinese è tra le prime per recuperi offensivi, il Como guida per pressing (PPDA 8.6).

è tra le prime per recuperi offensivi, il guida per pressing (PPDA 8.6). Rigori: il Como non ha ancora segnato dal dischetto, l’ Udinese ha subito 4 gol su penalty, primato condiviso.

non ha ancora segnato dal dischetto, l’ ha subito 4 gol su penalty, primato condiviso. Paz è esploso: 6 gol in 16 gare (già eguagliato il bottino della scorsa A), con impatto doppia cifra tra reti e assist.

è esploso: 6 gol in 16 gare (già eguagliato il bottino della scorsa A), con impatto doppia cifra tra reti e assist. Davis ha già firmato 5 gol e 2 assist: minutaggio da titolare e produzione mai così alta tra Serie A e Premier.

Le statistiche stagionali di Como e Udinese

Numeri a confronto: il Como comanda per possesso (59,8%), intensità di pressing (PPDA 8.6) e clean sheet (7), con 22 gol segnati e appena 12 concessi. L’Udinese produce in quantità (155 tiri totali) ma paga in fase difensiva (28 gol subiti), con possesso più basso (46,3%) e PPDA 11.6. L’accuratezza sui cross (26,5% Como vs 22,61% Udinese) e la protezione dell’area pesano sull’equilibrio del match.

Focus giocatori: Paz è il faro del Como (6 gol, 6 assist), supportato da Douvikas (4 gol) e dalle rifiniture di Rodríguez (4 assist) e Perrone (3 assist). In porta Butez vanta 7 clean sheet. Nell’Udinese guida Davis (5 gol) con Zaniolo a quota 4; a servire ci sono Atta e lo stesso Davis (2 assist ciascuno). Tra i più ammoniti: Perrone e Smolcic (6) per il Como; Zaniolo e Karlström (4) per l’Udinese. Cartellini rossi: Rodríguez e Ramón per i lariani; 1 rosso per Okoye tra i friulani. Clean sheet portieri Udinese: Okoye 3, Sava 1.

Como Udinese Partite giocate 16 17 Gol segnati 22 18 Gol subiti 12 28 Possesso palla (%) 59,8 46,3 PPDA (pressione, più basso = più intenso) 8,6 11,6 Tiri totali 163 155 Tiri in porta 80 68 Clean sheet 7 4 Precisione cross (%) 26,5 22,61 Cartellini gialli 39 32 Cartellini rossi 2 1

FAQ Quando si gioca Como-Udinese e a che ora inizia? Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Como-Udinese? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Udinese? L’arbitro è Arena, assistenti Imperiale–Mondin, IV Sozza, VAR Di Bello, AVAR Volpi.