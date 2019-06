La Norvegia è partita con il piede giusto ai Mondiali femminili in corso in Francia. Allo Stade Auguste-Delaune di Reims la selezione scandinava ha piegato la Nigeria con un secco 3-0 che non ammette repliche. A segno Reiten al 17' e Utland al 34', l'autogol di Ohale al 37' ha arrotondato il risultato.

In classifica la Norvegia ha raggiunto la Francia in testa al girone A con tre punti.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 23:23