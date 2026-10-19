Comolli, l'ex Juventus esperto di algoritmi dal bianconero al nerazzurro: è il nuovo presidente del Pisa

Il manager francese subentra al presidente uscente Giuseppe Corrado: il ritorno in Italia dopo la fallimentare esperienza in bianconero

Inizia oggi una nuova era per il Pisa: il club resta di proprietà di Alexander Knaster ma da oggi cambia management. Lasciano infatti il presidente Giuseppe Corrado e suo figlio Giovanni, che aveva l’incarico di direttore generale.

Pisa, Comolli nuovo presidente

Al loro posto subentra l’ex responsabile dell’area sportiva della Juventus, Damien Comolli. Lo ha reso noto la società nerazzurra. Comolli, spiega una nota del club, avrà il ruolo di presidente e amministratore delegato ed entrerà a far parte del consiglio di amministrazione. Damien Comolli torna dunque in Italia dopo l’esperienza alla Juventus (dal giugno 2005 al giugno 2026). Il club nerazzurro, infatti, ha annunciato che è il nuovo “presidente e amministratore delegato del club e contestualmente entrerà a far parte del consiglio di amministrazione”.

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La scelta del presidente del Pisa

“Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo – il commento di Alexander Knaster, azionista di maggioranza del club -. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici”.

Pisa, le parole di Comolli

“Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come presidente e amministratore delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il club ha compiuto progressi davvero significativi – le prime parole del nuovo presidente e amministratore delegato, Damien Comolli -. Questo dimostra che il Pisa SC è un club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del club“.

Il saluto del club all’ex presidente

Il sito del club ospita anche il saluto di Giuseppe e Giovanni Corrado. “Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.

Comolli-Juventus, matrimonio infelice

L’esperienza di Damien Comolli alla Juventus è stata legata soprattutto al tentativo di modernizzare la gestione societaria, puntando su analisi dei dati, sostenibilità economica e una struttura dirigenziale più organizzata. Manager francese con un passato in club come Liverpool, Tottenham e Tolosa, Comolli è noto per il suo approccio orientato allo scouting e alle statistiche, con l’obiettivo di individuare giocatori di prospettiva e ottimizzare gli investimenti sul mercato.

L’esperienza di Comolli alla Juventus

Nel novembre 2025 venne promosso ad amministratore delegato, assumendo un ruolo ancora più centrale nelle decisioni del club. Il suo progetto, basato anche sull’utilizzo di algoritmi e statistiche per il mercato, puntava a coniugare competitività sportiva e controllo dei costi. L’esperienza a Torino si è però conclusa rapidamente: il 12 giugno 2026 Comolli ha lasciato la Juventus, dopo poco più di un anno. La mancata svolta sul mercato, alcune trattative importanti sfumate e i risultati sportivi inferiori alle aspettative hanno contribuito a un bilancio deludente rispetto alle ambizioni iniziali.