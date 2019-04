Compagna Rugani esulta per scudetto, il web massacra il difensore

La prestazione positiva ad Amsterdam con l’Ajax aveva fatto rivedere almeno in parte il giudizio su Daniele Rugani. Spesso contestato dalla tifoseria bianconera, che ancora rimpiange la partenza di Benatia, l’ex Empoli ha avuto le spalle larghe per sopportare critiche e cattiverie ma anche ora, nonostante lo scudetto, in tanti non hanno un giudizio positivo per lui. Dopo la vittoria con la Fiorentina il difensore bianconero aveva commentato su Instagram: “Le immagini che descrivono uno scudetto sono quelle delle vittorie e dei gol con i quali lo si è conquistato. Per un calciatore ci sono ricordi, forse più intimi, ma altrettanto forti, come quelli della fatica degli allenamenti, del gruppo che si unisce nei momenti difficili, del calore del tifo che ti sostiene. Per questo motivo questo FIL8 è ancora più #W8NDERFUL!!! #ForzaJuve #FinoAllaFine” ma è sul profilo della fidanzata Michela Perisco che si riversano le critiche peggiori.

LA PROVOCAZIONE – La donna ha postato su Instagram una foto che la ritrae (vestita alla moda e molto sexy) allo stadio nel giorno dello scudetto e scrive con dedica a Rugani: “Sono tanto felice per te amore mio, ti meriti tutto questo”. Le reazioni sono però di altro tenore: “Sveglia il tuo ragazzo che dorme”. Qualcuno critica anche l’abbigliamento della compagna del giocatore: “esibizionismo portami via proprio…” ma la maggioranza se la prende con Rugani: “Poveri noi.. digli a rugati che vada a giocare a Palermo. Scarsissimo mamma mia”.

LE CRITICHE – Acidi i commenti dei tifosi bianconeri: “Se avesse giocato titolare da inizio stagione neanche lo scudetto avremmo vinto” o anche: “L’unico che con questo scudetto non c’entra”. Per la Persico elogi, per lui no: “La Champions il Rugani l’ha vinta con la Persico” e infine: “L’unica cosa buona di Rugani sei tu. Ě scarsissimo”.

SPORTEVAI | 21-04-2019 12:52