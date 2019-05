Compagnoni: “Ecco perché Gattuso può restare'

La maggior parte degli addetti ai lavori ritiene che la storia tra il Milan e Rino Gattuso sia ormai agli sgoccioli: qualificazione in Champions League o no, per molti il tecnico è destinato a lasciare il team rossonero, protagonista di una stagione di continui alti e bassi. C’è chi, però, ritiene che Gattuso abbia ancora la possibilità di essere confermato dal Milan.

CHANCE PER GATTUSO. Il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni pensa che Ringhio abbia ancora una chance importante, legata al risultato del match di domenica in casa della Spal. “Secondo me non è ancora finita per Gattuso, a Ferrara si gioca il futuro”, ha dichiarato Compagnoni, secondo cui il rialzo delle quotazioni dell’allenatore corrisponderebbe al ribasso di quelle di Leonardo, il dirigente che di fatto ha costruito questo Milan. “Fino a qualche giorno fa avrei detto che Gattuso sarebbe stato fuori anche in caso di quarto posto. Dopo le ultime notizie, con la posizione di Leonardo in bilico e con Gattuso che piace tanto al presidente Scaroni, se il Milan dovesse entrare in Champions League sarebbe sorprendente metterlo alla porta, soprattutto se consideriamo quali squadre i rossoneri si lascerebbero alle spalle”.

GRAN RISULTATO. Ovvero, una tra Inter e Atalanta, formazioni che, almeno dal punto di vista tecnico, hanno dimostrato di essere superiori ai rossoneri. “Il Milan – ha concluso il giornalista di Sky Sport – ha una buona squadra ma, anche in considerazione degli infortuni che ha avuto, non è tra le prime quattro forze del campionato. Se arrivasse in Champions League, Gattuso avrebbe raggiunto un grande risultato”.

SPORTEVAI | 24-05-2019 10:10