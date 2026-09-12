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Competizioni bizzarre, in Polonia il torneo di imitazione di uccelli...

Una folla di persone si è radunata ieri nel centro di Varsavia in occasione dei campionati annuali polacchi di imitazione degli uccelli

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Una folla di persone si è radunata ieri nel centro di Varsavia in occasione dei campionati annuali polacchi di imitazione degli uccelli, dove i partecipanti riproducono i versi, i cinguettii e i fischi delle diverse specie aviarie. Irena Rosiewicz si è aggiudicata il titolo dopo aver impressionato i giudici con la sua imitazione del ciuffolotto comune, uccello diffuso in tutta l’Eurasia.

Competizioni bizzarre, in Polonia il torneo di imitazione di uccelli...

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