Una folla di persone si è radunata ieri nel centro di Varsavia in occasione dei campionati annuali polacchi di imitazione degli uccelli, dove i partecipanti riproducono i versi, i cinguettii e i fischi delle diverse specie aviarie. Irena Rosiewicz si è aggiudicata il titolo dopo aver impressionato i giudici con la sua imitazione del ciuffolotto comune, uccello diffuso in tutta l’Eurasia.
Competizioni bizzarre, in Polonia il torneo di imitazione di uccelli...
Una folla di persone si è radunata ieri nel centro di Varsavia in occasione dei campionati annuali polacchi di imitazione degli uccelli