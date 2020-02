Compleanno Collina: "Var? L'arbitro non deve sbagliare"

Giornata speciale per Collina che oggi compie 60 anni. L'ex arbitro ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato su tanti temi, compreso quello relativo alla tecnologia nel calcio: "Var? L'arbitro non deve sbagliare".

Ripercorrendo la sua carriera, Collina ha dichiarato: "Rifarei tutto, ho sbagliato ma mai perchè non ho dato il massimo". L'impegno non è mai venuto a mancare: "Da numero uno, mai un giorno di riposo", la chiosa dello stesso ex direttore di gara nativo di Bologna.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 09:24