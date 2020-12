Compleanno James, Davis no party Hard(en): "Noi non infrangeremo regole"

Lebron James compie oggi 36 anni. Rispetto agli anni passati però, il “King” dovrà accontentarsi di una festa tranquilla, viste le ordinanze anti Covid.

Il suo compagno di squadra Antony Davis questo lo sa bene. A differenza di altri suoi colleghi del parquet, l’ala dei Los Angeles Lakers non ha assolutamente intenzione di infrangere regole: “Con tutte le restrizioni che ci sono, non resta molto da fare. Capiremo come muoverci, ma non ci concederemo nessuno strappo alle regole, anche perché abbiamo visto giocatori costretti a non giocare dopo aver violato le regole. Non abbiamo certo intenzione di commettere errori del genere…”. Ogni riferimento a James Harden non è puramente casuale. La stella dei Rockets, infatti, recentemente è stato multato per aver partecipato a una festa di Natale.

OMNISPORT | 30-12-2020 19:04