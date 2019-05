"Complimenti Juve", ma su Varriale è bufera comunque

Prima un post per congratularsi con Paulo Dybala per la sensibilità mostrata in occasione del 70mo anniversario della tragedia di Superga, poi uno di complimenti alla Juventus per la decisione di tener lontano dallo Stadium il tifoso che aveva mimato un aereo in occasione del derby, irridendo i caduti del Grande Torino. Piccola svolta per Enrico Varriale, ma i cambi di rotta delle ultime ore non hanno evitato all’esperto giornalista Rai di finire nel mirino dei follower, in particolare di quelli di fede bianconera.

Il Tweet – Ecco, in particolare, l’ultimo messaggio postato da Enrico Varriale sul suo account Twitter: “Complimenti a @juventusfc che ha dimostrato con i fatti che certi dementi possono essere allontanati dagli stadi. Che sia di esempio per tutti i club.Questa notizia l’ho vista solo oggi, perché mi sono preso 24 ore di pausa dal lavoro e dai social. Fatelo ogni tanto, vi gioverebbe”.

Le reazioni – Pace fatta e fratture ricomposte? Non proprio. Molti ‘non si fidano’ del nuovo corso del giornalista e ironizzano sul ritardo nelle congratulazioni al club bianconero. “Quando c’è da fare un complimento alla Juve o sono finiti i Giga o si è presa una pausa dai social..la prossima scusa sarà ‘avevo mal di pancia per le mestruazioni?'”, ironizza un utente. “Prenditi 10/15 anni così non rompi più”, lo invita un altro utilizzando dei toni un po’ bruschi. “Provi con qualche giorno in più, la vedo più rilassato”, invita invece con gentilezza una tifosa. E un altro invece non manca di sottolineare con arguzia: “Un complimento alla Juve da parte sua è come un gol in trasferta, vale doppio”.

SPORTEVAI | 05-05-2019 11:12