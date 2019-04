Comunicato curva contro Icardi spacca i tifosi sul web

La guerra resta aperta. Se Icardi ha fatto pace (almeno apparentemente) con la società e con Spalletti, con gran parte dei tifosi c’è ancora freddezza per usare un eufemismo. Ieri la Curva Nord ha diffuso un duro comunicato per attaccare ancora una volta il bomber nerazzurro. Dopo la contestazione e i fischi durante la gara con la Roma ecco i punti salienti del comunicato: “noi non ci spostiamo di un millimetro. Quel piccolo uomo che indossa “la Nostra 9” non merita l’Inter, perché non ha dimostrato neppure quel minimo di correttezza professionale che qualunque “dipendente di una società” dovrebbe dimostrare esprimendo rispetto per la maglia, per il pubblico che in essa crede o quantomeno per la società per cui lavora. È nostra certezza che “il numero 9” non può esser figura su cui costruire un gruppo che possa costituire il futuro che tutti auspichiamo, la domanda che facciamo noi è: “avete mai visto giocatori in altri campionati fingere infortuni, rifiutarsi di giocare, sogghignare davanti alle sconfitte della propria squadra ed abbandonare per mesi il gruppo imponendo poi il proprio rientro a mezzo avvocati?””.

LE REAZIONI – Non pochi si associano alle accuse a Maurito sui social: “Hanno ragione al 100%,mai visto uno che si inventa malattie-rifiuta convocazioni-manda gli avvocati per giocare-e che prende puntualmente lo stipendio importante ed immeritato(visto che ha più autobiografie che trofei in bacheca)” o anche: “Sto con la Nord, Icardi immaturo e presuntuoso. Ha voluto fare lo splendido? No se ne deve andare”, oppure: “Hanno perfettamente ragione, ma non si può durante una partita in cui ci giochiamo la Champions dare corda a sto ragazzino al posto che incitare la squadra. Pace e bene”.

LA CRITICA – Non mancano però i tifosi nerazzurri che si dissociano a metà (“Riconosco una certa coerenza di pensiero nel comunicato della curvanord sul caso Icardi, però se credono in quello che scrivono si devono far esplodere sotto la sede se arriva Conte”) o del tutto: “Riflettevo sui comunicati della CurvaNord. Seguitano a chiamare #Icardi “piccolo uomo”. Ma vale, detto da gente ignorante, razzista, delinquenti, perdigiorno, teppaglia senza arte e senza parte? A me sembra una tesi di laurea all’università dei grandi Uomini”. Non si salva nessuno: “Sbraitassero contro Suning come lo fanno con Icardi, forse non saremmo ridotti come siamo. Per non parlare che si vive di caroselli per le disgrazie altrui. 8 anni che non vediamo un trofeo” e infine: “C’è una parola “tregua”, la si fa per il bene comune dell’Inter poi a giugno ognuno farà il suo percorso come giusto che sia”.

SPORTEVAI | 22-04-2019 09:31