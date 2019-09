Anche una doppietta di Ai Kesen, all'esordio in nazionale, per la Cina che ha passeggiato alle Maldive in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali e alla Coppa d'Asia: 5-0 il risultato finale.

Ai Kesen non è altri che Elkeson, che ha preso la nazionalità cinese e che ha anche cambiato nome. L'ex Botafogo è in Cina dal 2013.

10-09-2019