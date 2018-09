Con Ancelotti Napoli è mille culure e mille identità

Napul’è mille culure, cantava Pino Daniele agli albori della sua leggendaria carriera in un brano che sarebbe diventato un inno alla napoletanità anfibia. Oggi con Ancelotti Napoli è anche mille paure, per chi non riesce a staccarsi dal passato sarriano ma soprattutto mille…identità. Quelle che il tecnico vorrebbe infondere a questa squadra che sta plasmando piano piano. Mille facce e una sola personalità: quella da grande squadra. Che deve pensare e sognare in grande. Senza paura.

Nell’eterno dibattito sul “sarrismo” tradito Ancelotti ieri ha scritto un’altra pagina per chiarire che lui non si iscrive al partito del “si gioca così e basta”: “Si parla molto d’identità, ma io continuo a dire che quanto fatto negli ultimi anni è un grande patrimonio che non penso nemmeno lontanamente di distruggere, voglio solo dare qualche opportunità nuova in entrambe le fasi. Non voglio che la mia squadra abbia una sola identità, vorrei che ne avesse tante”.

Che significa? Non solo che il turnover aborrito in passato diventa legge, ad esempio. Che le rotazioni saranno il pane quotidiano degli azzurri è già realtà: Callejon, Hamsik e Mertens in panchina a Genova, dove dopo 45′ fu sostituito anche Insigne, sono stati solo l’antipasto. Con la Fiorentina si sono visti insieme Maksimovic, Rog e Ounas – tre dei bocciati della precedente gestione – e tante altre novità ma le tante identità che Ancelotti vuol dare al Napoli sono anche tattiche. Nessun integralismo nel modulo: il 4-3-3 iniziale, ereditato dal passato, si sta trasformando di volta in volta a seconda delle esigenze. Ecco allora il 4-2-3-1, il 4-4-2, il 4-2-4, sistemi di gioco alternati a più riprese nel corso della stessa partita.

Un corso accelerato di modernità per un Napoli che sta lentamente imparando il verbo ancelottiano. Anche stasera con la Stella Rossa si cambia. Senza guardare in faccia a nessuno, che si chiami Insigne o Hamsik: chi non è al top fisicamente resta in panchina, tutti possono giocare. E anche Malcuit, Ruiz e Verdi avranno le loro chances. Se non stasera, presto. Perchè “non se ne possono uccidere 11 e demoralizzare 11”. Questo è il Vangelo secondo Carlo. Uno che, per dire, il possesso palla lo ha esportato in Premier decenni prima del Tiki Taka di Guardiola, quand’era al Chelsea ma che rinnega ogni integralismo. La parola d’ordine è equilibrio. E l’identità cangiante deve far rima con vincente.

VIRGILIO SPORT | 18-09-2018 12:13