Con Ancelotti rosa del Napoli vale di meno? E' guerra di cifre

Teoricamente i numeri sono quelli che non dovrebbero mentire mai. Eppure accade che anche loro, nel loro piccolo, creano dubbi e incertezze. E’ il caso dell’apporto dato da Ancelotti alla rosa del Napoli. Gli ultimi risultati, dopo l’eliminazione dall’Europa League e la striscia deludente in campionato, hanno portato diversi media ad analizzare il valore di mercato dei singoli, arrivando alla conclusione che il Napoli attuale si è svalutato rispetto all’era Sarri.

VISTA DA DESTRA – Per la Gazzetta c’è un buco forte con Mertens e Insigne che perdono almeno 10 milioni di euro rispetto alla scorsa estate, ma anche Hysaj, Ghoulam (complice l’infortunio) e soprattutto Simone Verdi arrivato per 25 milioni dal Bologna e oggi ne vale poco più di 10. Si salverebbero solo Kalidou Koulibaly, il cui valore supera gli 80 milioni e per cui arriveranno offerte superiori ai 100 e Arkadiusz Milik.

VISTA DA SINISTRA – Diverso il discorso de il Napolista che si affida a TransfertMarkt per smentire questi numeri ed assicura che la rosa del Napoli ha visto accrescere di 74 milioni il proprio valore di mercato con Carletto Ancelotti alla sua guida. Il valore della rosa azzurra è superiore a quello dell’Inter (557,40) che partiva comunque da un 550,60 milioni di inizio stagione a fronte dei 489 milioni del Napoli. Il distacco del Napoli dalla Juve è sceso di 60 milioni di euro a quota 219. Entrando nello specifico, Koulibaly secondo Transfermarkt è cresciuto da 60 a 70mln, Allan è passato da 50mln a 60, Fabian da 32 a 40, Milik da 25 a 35, Meret da 16 a 20, Maksimovic da 12 a 17, Malcuit da 12 a 15, Ounas da 7 a 10. Gli unici cali riguardano Hysaj, da 25 a 23mln, Diawara da 20 a 18 e Callejon da 25 a 20mln, ma quest’ultimo più che altro dovuto all’età. Fabian Ruiz vale 40 milioni ed è stato acquistato a 30.

SPORTEVAI | 27-04-2019 10:00