Con Lautaro il Barca vuole pure l'altro interista: tifosi agitati

Non solo Lautaro Martinez. Il Barcellona sarebbe intenzionato ad acquistare dall’Inter anche un’altra pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. A riportare la notizia è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, secondo cui la dirigenza blaugrana avrebbe posato gli occhi su Milan Skriniar.

La possibile strategia del Barcellona per arrivare a Skriniar

Lo stesso giornale, però, spiega che arrivare allo slovacco non sarà affatto facile: Skriniar ha infatti un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato dall’Inter almeno 70 milioni di euro. Inoltre se l’Inter lo ritenesse non più incedibile è probabile che si scatenerebbe un’asta con il Real Madrid, che segue il giocatore da tempo.

Tra gli elementi che potrebbero invece rendere possibile l’affare, l’interesse dell’Inter per Samuel Umtiti, centrale che il Barcellona ha intenzione di cedere nella prossima estate: uno scambio con conguaglio a favore dell’Inter, insomma, potrebbe essere la chiave di volta dell’operazione.

La notizia ha diviso il mondo interista. A differenza di quanto si possa pensare, diversi tifosi hanno infatti aperto alla cessione di Skriniar, ma a condizioni nettamente diverse da quelle immaginate dal Barca.

Gli interisti si dividono sulla cessione

“Io dai 70 milioni in su lo darei – scrive Luca su una delle pagine Facebook dedicate al tifo nerazzurro – Ha fatto bene solo la prima stagione! La scorsa stagione e questa ha avuto diverse partite no! Secondo me a forza di tenerlo si rischia solo di fare l’errore fatto con Perisic! Piuttosto che vendere Lautaro preferirei vendere Skriniar!”.

Daniele concorda, ma spiega che l’offerta del Barca non arriverà: “Se offrissero davvero 70 milioni Marotta allungherebbe la penna per firmare”. “300 milioni e ve li diamo tutti e due”, spara Andrea.

Ma alla maggioranza degli interisti l’idea di cedere Skriniar non piace. “Sì, sì, vendiamo tutti i più forti e giovani, e andiamo a giocare in serie B che è meglio”, scrive polemicamente Sandro.

Fernando non crede che il Barcellona abbia la forza per condurre in porto l’operazione: “Ne possono chiedere anche altri 4 ma i soldi dove li prendono?”. E Gabriele sbotta: “Seeeee e poi, chi vogliono comprare ancora? Anche il presidente?”.

SPORTEVAI | 13-05-2020 12:16