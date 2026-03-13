Juventus, Conceicao chiama Bernardo Silva: "Cosa gli dirò per convincerlo a venire da noi"

Le parole dell'esterno della Juve Francisco Conceicao alla vigilia della partita contro l'Udinese: "Per la lotta Champions metto solo la Juve, siamo i più forti"

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Come ormai d’abitudine dopo i vari Locatelli e Kalulu, Luciano Spalletti non parla nella conferenza pre partita della Juve: al suo posto stavolta c’è Francisco Conceicao, alla vigilia della sfida di campionato di sabato alle 20:45 in casa dell’Udinese. Il portoghese, reduce da un ottimo stato di forma dopo il gol capolavoro contro la Roma e l’assist per Yildiz nella scorsa sfida di campionato contro il Pisa, ha presentato così la prossima partita: “Sappiamo che è una squadra forte, specialmente quando giocano in casa. Sono fisici, ma hanno anche qualità e la forza che hanno davanti. Tutta la squadra fa un lavoro molto buono. Sarà tosta ma noi andremo con l’ambizione di vincere e continuare sulla nostra squadra”.

Le parole di Conceicao prima di Udinese-Juve

Nella conferenza stampa di vigilia c’è spazio anche alle suggestioni di mercato, una su tutte quella che vede un possibile passaggio a parametro zero di Bernardo Silva alla Juventus nella prossima stagione. Conceicao conosce bene il suo compagni di nazionale con il Portogallo e ha parlato così della situazione: “Lo conosco bene, è molto forte, ma non ho parlato con lui di questo. Non so se la Juve lo vuole prendere o no, ma se mi chiede qualcosa gli dirò che la Juve è un grande club e si deve vincere. Tutte le squadre del mondo vorrebbero lui in gruppo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tornando invece al campionato, i giornalisti provano a incalzarlo sulla lotta per il quarto posto: “Per la corsa Champions metto solo la Juve, delle altre non mi importa niente. Lavoriamo per quello perché sappiamo di avere la qualità per stare lì. Dobbiamo lavorare forte tutti i giorni per arrivare domani alla partite e vincere. Dobbiamo stare in alto, abbiamo la qualità per farlo“. Poi i vari parallelismi con le dirette concorrenti, Como e Roma: “Noi siamo i più forti e dobbiamo farlo vedere in queste ultime partite, come fatto ultimamente. Dobbiamo trovare la continuità e vincere queste partite, per far vedere che vogliamo e meritiamo di stare lì”. In questo rush finale per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale la forza del gruppo che, nonostante i risultati non sempre favorevoli, ha contraddistinto questa Juve: “È la base di tutto, senza quello è difficile. Abbiamo già provato tante volte questa unione ed è la base per poter vincere le partite che mancano e raggiungere i nostri obiettivi”.

“Con Spalletti giochiamo felici”

Conceicao che con Spalletti ha sempre avuto un ruolo centrale nella manovra offensiva. Il portoghese in conferenza ha parlato dei cambiamenti che ha portato l’allenatore da quando è alla Juventus: “Sappiamo che il mister ci ha portato tante cose. Giochiamo bene con lui e possiamo fare ancora meglio. Dobbiamo dimostrare di poter fare ancora meglio, ma si vede che la squadra gioca felice”. Il nuovo stile di gioco con il controllo del possesso palla inevitabilmente va a beneficio degli interpreti offensivi: “Proviamo sempre ad avere la palla e piace a tutti i giocatori, specialmente a chi gioca davanti. Creiamo tante occasioni da gol ed è sempre buono, ma dobbiamo fare di più continuando a lavorare e raggiungere la vittoria in tutte le partite”.

Come ha più volte ribadito Conceicao, le potenzialità inespresse di questa Juve sono ancora tante e importanti: “Quest’anno vediamo che giochiamo molto bene. Abbiamo ancora tante potenzialità per fare molto meglio. Dobbiamo lavorare, abbiamo giocatori di qualità e proviamo a fare tutto quello che chiede il mister. Abbiamo tanta qualità da dimostrare ancora. Abbiamo queste ultime partite da vincere per raggiungere l’obiettivo”. Per sbloccare del tutto queste potenzialità ed esprimere il miglior calcio, il portoghese conosce solo una formula: “Durante la settimana lavoriamo su tutto. Certo è che dobbiamo tutti migliorare individualmente per far aumentare il livello della squadra ed è quello che abbiamo fatto per tutta la settimana. Ora abbiamo più tempo e lavoriamo su tutto, sui dettagli che il mister pensa che dobbiamo migliorare”.

Conceicao e il rapporto con le critiche

Si riavvicina il rientro di Dusan Vlahovic: “Tutte le squadre quando hanno i giocatori in forma senza infortuni sono sempre più forti. Dusan è molto forte, manca alla squadra come tutti gli altri che non sono stati disponibili. Lui sta sempre meglio e speriamo che recuperi bene dall’infortunio”.

In chiusura, Conceicao ha parlato del suo rapporto con le critiche: “Mi fanno crescere. Se giochi a calcio alla Juventus la critica è una cosa normale, devi viverci bene e io lo faccio. Cresco con le critiche e con i complimenti. Bisogna avere un equilibrio, né troppo felici quando fai bene né troppo tristi quando fai male”. Il portoghese è stato spesso oggetto di critiche da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, specialmente nella prima parte di campionato: “Provo tutti i giorni a fare meglio, provo ad aiutare la squadra si a fare gol che a difendere. Gol e assist sono importanti, so che devo farli, ma ci sono tante cose dietro che da fuori non si guarda ma che è importante per la squadra”.