Conegliano, che rimonta contro lo Zeren. Santarelli ironico: "Già festeggiavano". Novara ok, oggi Egonu e Antropova

La Champions regala subito emozioni, con Conegliano che si complica la vita ma che in qualche modo riesce a piegare le turche dello Zeren. Stasera Milano e Scandicci al debutto europeo

Ci sono imprese che arrivano pure se si entra… dalla finestra. Come nel caso di Conegliano: abituate talmente a vincere che quasi viene la noia solo a pensarci, le Pantere nel debutto in Champions contro lo Zeren Ankara hanno pensato bene di complicarsi la vita, arrivando a salvare 5 palle match alla formazione turca prima di rimontare e conquistare la prima vittoria nella nuova campagna di Champions League. Ma a far festa nel primo giorno di competizioni continentali è anche Novara, che ritrova il massimo palcoscenico europeo e lo fa con una bella vittoria. Aspettando Milano e Scandicci, in campo stasera per centrare un poker che farebbe tutti felici e contenti.

Pazze Pantere! Ma Santarelli dice: “Loro già festeggiavano…”

Conegliano ha rischiato grosso, ma lo sconfinato potenziale di talento, carisma e resilienza di cui dispone la formazione di Santarelli è bastato per tirarsi fuori dai guai. Nella notte in cui s’è rivista in campo la cinese Zhu, assente nelle scorse settimane perché impegnata nei “China National Games” (una sorta di “olimpiade” della repubblica popolare cinese, che vede impegnate tutte le maggiori atlete sparse in giro per il mondo, pronte a giocare per le selezioni della loro provincia d’origine), alla fine sono state Fahr, Gabi e Haak a risolvere i momenti più concitati, rispedendo indietro le velleità della formazione turca (che in Champions c’è finita grazie a una wild card), dove gioca l’ex palleggiatrice della nazionale Ofelia Malinov.

“Sul 14-11 ho visto gente sulla panchina dello Zeren festeggiare, e forse è stata quella la molla che c’ha permesso di risalire e riprendere la partita per i capelli”, ha commentato Daniele Santarelli. “In Champions non esistono partite facili e loro sono partite molto aggressive, rendendoci la vita difficile. Potevamo arrenderci in una delle tante situazioni di difficoltà che abbiamo attraversato, invece la squadra ha reagito e ha fatto quello che doveva fare, dimostrando di volerla vincere per davvero.

Sillah è entrata è ha fatto la differenza, Gabi s’è presa la squadra sulle spalle, Fahr e Haak hanno chiuso i conti quando serviva”. “Questa è l’Imoco”, ha sentenziato proprio Sarah Fahr. Un po’ pazzerella, ma sempre vincente.

Novara, debutto ok. Stasera Egonu e Antropova per il poker

La vittoria a Lodz in rimonta per 3-1 ha permesso a Novara di rompere il ghiaccio nel modo migliore, con Tolok semplicemente devastante (25 punti) e Alsmeier a sua volta in grado di fare la differenza quando se n’è avvertito il bisogno (15 punti).

Stasera toccherà a Numia e Savino Del Bene esordire nella massima competizione continentale: Milano ospita l’Olympiakos, con Lavarini che attende di sapere se arriverà o meno Yingying (che ha detto di essere pronta a trasferirsi all’estero, ma di dover prima risolvere un problema alla caviglia). Scandicci riceve le le rumene dell’Alba Blaj, decisa a cominciare bene la sua avventura europea dopo la finale persa lo scorso maggio, naturalmente contro Conegliano.

Ieri intanto ha debuttato anche Vallefoglia in Challenge Cup, cedendo per 3-1 in casa dell’AEK Atene. Ciò significa che le marchigiane la settimana prossima dovranno vincere per 3-0 o 3-1 per andare a giocarsi poi la qualificazione al golden set, mentre alle greche basterà vincere due set per qualificarsi agli ottavi. Domani comincia anche l’avventura di Chieri in CEV Cup: Nervini e compagne saranno impegnate a Budapest contro il Vasas Obuda.