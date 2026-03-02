Conegliano in ansia per Gabi: scontro con Zhu Ting e corsa in ospedale, come sta la fuoriclasse di Santarelli

Incidente per la brasiliana durante il terzo set della prima sfida playoff contro Busto Arsizio: le cure al Ca' Foncello di Treviso, poi il responso rassicurante degli esami.

Ha vinto la partita contro Busto Arsizio, primo atto dei playoff Scudetto, ma ha perso Gabi. Fortunatamente, non per un periodo troppo lungo. Serata agrodolce per l’Imoco Volley Conegliano, la squadra che – sotto la guida di Daniele Santarelli – da anni detta legge in Italia. Il 3-1 sull’UYBA è stato segnato, infatti, dall‘infortunio rimediato dalla fuoriclasse brasiliana, costretta a uscire dal campo a metà del terzo set dopo uno scontro fortuito di gioco con la compagna Zhu Ting. Per la capitana della Selecao una corsa in ospedale a Treviso, una lunga serie di esami e, solo in mattinata, l’esito rassicurante degli stessi.

Volley, scontro Gabi-Zhu Ting in Conegliano-UYBA

La schiacciatrice è finita ko quando il punteggio era in bilico, con un set vinto per parte. Durante un’azione di ricezione, Gabi e Zhu Ting sono finite a contatto e a rimetterci è stata la brasiliana. Inizialmente Gabi si è rialzata ed è rimasta in campo per un paio di cambi, poi ha chiesto la sostituzione e si è accomodata in panchina. Che le sue condizioni non fossero rassicuranti i tifosi gialloblu hanno iniziato a sospettarlo quando, dopo l’intervallo tra il terzo e il quarto parziale, non hanno visto Gabi rientrare sul parquet. E il motivo è semplice: nel frattempo la brasiliana era stata accompagnata all’ospedale di Treviso.

Gabi all’ospedale di Treviso, lo stesso di Lindsey Vonn

I medici del Ca’ Foncello, l’ospedale in cui ha trovato rifugio Lindsey Vonn dopo il brutto infortunio nella discesa libera di Milano Cortina, hanno provveduto a eseguire le prime cure alla brasiliana, che ha lamentato un forte dolore al fianco sinistro, quello interessato dal pazzesco “urto” con la compagna di squadra. Il timore più grande era che potessero esserci state delle complicazioni: qualche lesione ossea, ad esempio, oppure un altro tipo di problema. Per questo motivo, nel corso della sua “degenza” serale, la stella brasiliana è stata sottoposta a ulteriori accertamenti medici.

L’esito degli esami: nessuna lesione per la stella brasiliana

L’esito degli stessi è arrivato in mattinata e ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Come riportato dal club gialloblu, “dopo l’accidentale colpo al fianco sinistro accusato nel match di playoff con Busto Arsizio ieri al Palaverde, la schiacciatrice brasiliana Gabi è stata prontamente assistita nella serata all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si è sottoposta ad esami strumentali che hanno scongiurato lesioni ossee o interne. Gli esami hanno dato quindi risultati rassicuranti, pertanto la giocatrice da oggi svolgerà le terapie con i fisioterapisti del club e la situazione verrà monitorata di giorno in giorno dallo staff medico gialloblù”. Improbabile Gabi possa esserci mercoledì in gara-2 dei quarti. Ma poteva andarle molto peggio.