Conegliano rullo compressore con super Zhu e Gabi: Chieri ko. (Nervini, serata da incubo!). Van Ryk desta Scandicci

Volley femminile A1, anticipi 4a giornata: Conegliano surclassa 3-0 a domicilio Chieri e resta a punteggio pieno. Scandicci trova la prima vittoria stagionale in casa di Macerata

Conegliano fa già paura, Scandicci finalmente manda un segnale. E così gli anticipi della 4a giornata di Serie A1 Fineco, resisi necessari per consentire alle due formazioni di poter disputare il prossimo 25 ottobre la finale di Supercoppa, raccontano qualcosa che tutto sommato rientra nell’ordine naturale delle cose. Perché Conegliano è partita a razzo in questa stagione, e non s’è fatta troppi scrupoli nemmeno di fronte alla grande ex Marina Lubian. Mentre Scandicci, dopo due ko. al tiebreak, ha capito l’antifona, passando 3-1 a Macerata e rimettendosi in carreggiata dopo la falsa partenza.

Conegliano senza freni: Chieri asfaltata

Pur cominciando a giocare mezzora più tardi, l’Imoco ha chiuso la questione Chieri con qualche minuto d’anticipo rispetto all’altra gara della serata. Santarelli ha potuto andare oltre la serata così così di Haak, che ha firmato 14 punti, ma con un 37% in attacco che non è specificatamente un’abitudine (di solito la svedese viaggia a medie più elevate). Ci pensano Zhu (14 punti) e Gabi (12) a stendere un tappeto rosso ai piedi delle Pantere, che non hanno fatto turnover (solo qualche turno al servizio per Adigwe) e hanno visto ancora una volta Manfredini affiancare Fahr al centro, con Folie che s’è presa (lei sì) una giornata di riposo.

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Santarelli viaggia a punteggio pieno, Chieri invece esce in parte ridimensionata dal confronto, con Nervini che vive una serata da incubo, chiusa senza punti a referto (pur essendo partita titolare in tutti e tre i set). Nemeth con 16 punti e l’ex Lubian con 10 le uniche che hanno provato a lottare fino in fondo contro lo strapotere delle campionesse in carica, vittoriose con i parziali di 25-19, 25-14 e 25-22. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole: Conegliano sin qui ha semplicemente imposto la sua legge, e per ora nessuno è sembrato in grado di opporsi.

Scandicci, primo squillo: passa 3-1 a Macerata

Chi necessitava invece di una scossa era Scandicci, sempre sconfitta nelle prime gare disputate (anche le due non ufficiali, ma certamente probanti nella Courmayeur Cup). Con l’ombra di Lorenzo Bernardi sopra la testa (almeno stando a quel che si dice in giro), Marco Gaspari ha trovato finalmente una serata nella quale ha funzionato quasi tutto a dovere. Dopo un primo set in carrozza, chiuso sul 25-14 con 7 punti di Avery Skinner, nel secondo la CFR Balducci ha preso le misure a una Savino Del Bene evidentemente in convalescenza, con diversi automatismi da regolare (25-21 il parziale per le marchigiane).

Combattutissimi i due set successivi, con Scandicci sempre avanti di un’incollatura e bravissima a mantenere i nervi saldi negli scambi che hanno deciso il match (26-24 e 25-23). Van Ryk ha cominciato a carburare (25 punti, come Stoyanova nelle file di Macerata), Skinner ha messo 20 punti, Aleksic a muro ha dominato quando più serviva, con Graziani che nel finale ha rilevato una Nwakalor lontana dai suoi standard abituali. Ma mai come stavolta Scandicci sapeva che contava vincere, poco importa come: tre punti in tasca, classifica risalita e un po’ più di quiete in vista dei prossimi appuntamenti.

Volley, anticipi 4a giornata (14 ottobre)

Macerata-Scandicci 1-3

Chieri-Conegliano 0-3

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano* 9 punti

Milano, Talmassons 6 punti

Chieri, Vallefoglia, Bergamo, Scandicci* 5 punti

Novara, Firenze 3 punti

UYBA 1 punto

Macerata, San Giovanni, Cuneo, Brescia 0 punti

* una gara in più

Volley, programma 3a giornata (16-17-18 ottobre)