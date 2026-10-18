Volley femminile: quarto successo per le Pantere, le toscane piegano Firenze. Sylla non gioca, il Galatasaray vince lo stesso. Successi per Orro e Mazzanti, Kate show ma perde.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Conegliano risponde al successo di Milano e torna in vetta da sola nel campionato di A1 femminile. Le Pantere hanno giocato una partita in più rispetto al sestetto di Blengini, solo vittorie per entrambe con De Gennaro e compagne che, per il momento, hanno tre punti in più. Nella terza giornata spiccano pure i successi di Scandicci e Bergamo nei derby rispettivamente contro Firenze e Busto Arsizio, primi punti per San Giovanni che piega Macerata. In Turchia c’era grande attesa per il big match tra l’Eczacibasi di Antropova e il Vakif di coach Guidetti: ha vinto quest’ultimo, nonostante la prestazione stratosferica di Kate.

Volley, Conegliano non fa sconti e Scandicci torna a sorridere

Tre punti per Conegliano contro la matricola terribile Talmassons, ma i patemi nel secondo set (vinto 25-27 da una situazione di 17-21) fanno brontolare coach Santarelli: “Soddisfatto? Così così, non abbiamo spinto sull’acceleratore, abbiamo giocato una partita normale. Possiamo fare molto meglio“. Vittoria anche per Scandicci su Firenze: “La vera nota positiva, secondo me, è stata la coralità che ci ha contraddistinto oggi”, l’analisi del tecnico Gaspari. “Non eravamo delle ‘capre’ due settimane fa e adesso non dobbiamo commettere l’errore contrario”. Vittoria pesante anche per Bergamo su Busto Arsizio: “Complimenti a loro, hanno giocato una grande partita”, il fair play del tecnico dell’UYBA Barbolini.

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Turchia, al Vakif il big match: vincono Orro, Mazzanti e…Sylla

In Turchia successo al tie break per il Vakif nel big match sul campo dell’Eczacibasi. Stratosferica la prestazione di Antropova, autrice di 26 punti, ma a esultare sono le rivali del duo Boskovic-Markova, autrici di 23 punti a testa. Rosicchia un punto alla capolista il Fenerbahce di Orro, corsaro in tre set sul campo dello Zeren Ankara. Due punti per la palleggiatrice della Nazionale azzurra, mentre tra le sconfitte otto punti per Nicoletti e uno per Malual. Sorride pure l’ex CT Mazzanti, che torna alla vittoria col suo Turk Hava Yollari: 3-1 al Belediyespor, conditi da cinque punti di Degradi. Successo anche per il Galatasaray, 3-1 sull’Ilbank: Sylla a riposo dopo l’edema al ginocchio rimediato nel corso della partita precedente.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, i risultati della terza giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Il prossimo 24 ottobre sarà già tempo di finale per Conegliano e Scandicci. Le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della nuova edizione della Supercoppa italiana, che metterà in palio il primo titolo stagionale.

Volley, terza giornata

Brescia-Vallefoglia 1-3

Cuneo-Chieri 0-3

Milano-Novara 3-0

San Giovanni-Macerata 3-0

Scandicci-Firenze 3-0

Talmassons-Conegliano 0-3

UYBA-Bergamo 0-3

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano* 12 punti

Milano 9 punti

Bergamo, Vallefoglia, Chieri*, Scandicci* 8 punti

Talmassons 6 punti

San Giovanni, Novara, Firenze 3 punti

UYBA 1 punto

Brescia, Cuneo, Macerata* 0 punti

*1 partita in più

Serie A1, quarta giornata (21 ottobre)