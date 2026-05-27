Conference League, l’albo d’oro. Tutte le vincitrici dalla prima volta della Roma

- Albo d'oro delle vincitrici della Conference League
- Conference League, il percorso per arrivare ad alzare il trofeo
- La prima volta della Roma e le due sconfitte della Fiorentina
- La storia della Conference League: come nasce
- Come ci si qualifica al torneo
- Conference League, cause di possibile esclusione
- Il trofeo della Conference League
Albo d’oro delle vincitrici della Conference League
- 2021/22 – la Roma (Italia) ha battuto il Feyenoord (Paesi Bassi), 1-0;
- 2022/23 – il West Ham United (Inghilterra) ha battuto la Fiorentina (Italia), 2-1;
- 2023/24 – l’Olympiacos (Grecia) ha battuto la Fiorentina (Italia), 1-0 (dts);
- 2024/25 – il Chelsea (Inghilterra) ha battuto il Real Betis (Spagna), 4-1;
- 2025/26 – l’Aston Vila (Inghilterra) batte in finale il Friburgo (Germania), 0-3;
Un albo d’oro dominato dall’Inghilterra con tre successi, poi una gioia anche per l’Italia e la Grecia.
Conference League, il percorso per arrivare ad alzare il trofeo
La Conference League prevede un format articolato in turni preliminari, fase campionato e fase a eliminazione diretta. I turni preliminari seguono un sistema simile a quello della Champions League, con la distinzione tra percorso “campioni” e percorso “piazzate”: nel primo partecipano le squadre eliminate dalle qualificazioni di Champions League ed Europa League, mentre nel secondo l’accesso dipende dal ranking UEFA delle federazioni nazionali. In base alla posizione nel ranking, le federazioni possono iscrivere un numero diverso di club: una squadra per le nazioni dal 1º al 5º posto, due per quelle dal 6º al 15º, tre per le federazioni dal 16º al 50º posto, due per quelle dal 51º al 55º e una rappresentante del Liechtenstein, individuata attraverso la coppa nazionale.
Fino alla stagione 2023-2024 la competizione prevedeva una fase a gironi composta da 32 squadre suddivise in 8 gruppi da 4; dalla stagione 2024-2025 è stato invece introdotto un girone unico da 36 squadre, sul modello delle altre competizioni UEFA. Ogni club disputa sei partite contro avversarie diverse e, al termine della fase campionato, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9º al 24º posto disputano spareggi per qualificarsi agli ottavi. Le ultime dodici classificate vengono eliminate. La fase finale prosegue poi con ottavi, quarti di finale, semifinali e finale (solo questa secca). La squadra vincitrice ottiene inoltre la qualificazione alla successiva edizione della Europa League, a partire dalla fase campionato.
La prima volta della Roma e le due sconfitte della Fiorentina
La Roma è stata la prima squadra a vincere la Conference League, conquistando l’edizione inaugurale del torneo nella stagione 2021-2022 sotto la guida di Mourinho. Il successo ha rappresentato un momento storico sia per il club giallorosso sia per il tecnico portoghese, che è diventato il primo allenatore a vincere tutte le principali competizioni UEFA per club: Champions League, Europa League e Conference League. La Roma ha concluso il proprio percorso europeo battendo in finale il Feyenoord per 1-0 allo stadio Air Albania di Tirana, grazie alla rete decisiva di Zaniolo.
La vittoria ha posto fine a un digiuno internazionale del club che durava dal 1961. L’Italia ha avuto la possibilità di conquistare nuovamente la competizione con la Fiorentina nel 2023, ma la squadra allora allenata da Italiano è stata sconfitta dal West Ham. La viola ha avuto un’altra chance anche nel 2024 ma è stata battuta dall’Olympiacos ai supplementari.
La storia della Conference League: come nasce
Nel 2015 la UEFA ha considerato la possibilità di creare una terza competizione continentale per ampliare l’accesso alle coppe europee ai club non qualificati alla UEFA Europa League e le squadre eliminate nei turni preliminari della Champions League e dell’Europa League. Il 2 dicembre 2018, durante il sorteggio delle qualificazioni a UEFA Euro 2020, l’UEFA ha annunciato ufficialmente la nascita della competizione, inizialmente chiamata “UEFA Europa League 2”.
Il nome definitivo di UEFA Europa Conference League è stato ufficializzato il 5 ottobre 2019 per poi diventare UEFA Conference League nel 2024/2025. Le partite del torneo si disputano il giovedì negli stessi giorni dell’Europa League, con due fasce orarie fissate alle 18:45 e alle 21:00. Dal punto di vista del marketing, la Conference League ha utilizzato loghi e grafiche molto simili a quelli dell’Europa League. Inoltre, le due competizioni hanno condiviso anche lo stesso inno ufficiale, rafforzando il legame tra i tornei UEFA.
Come ci si qualifica al torneo
Conference League, cause di possibile esclusione
L’esclusione dalla Europa Conference League può avvenire per diverse ragioni stabilite dalla UEFA. Una delle cause principali riguarda il mancato rispetto dei criteri finanziari e amministrativi previsti dal regolamento, come violazioni del Fair Play Finanziario, debiti verso altre società, dipendenti o autorità fiscali. Un club può inoltre essere escluso se non ottiene la licenza UEFA necessaria per partecipare alle competizioni europee.
Altre possibili motivazioni comprendono il coinvolgimento in casi di combine, corruzione o comportamenti che compromettono l’integrità sportiva del torneo. La UEFA può intervenire anche in situazioni legate alla multiproprietà, quando due club controllati dallo stesso proprietario risultano qualificati alla medesima competizione europea. Infine, sono previste sanzioni per gravi episodi di violenza, discriminazione o violazione delle norme disciplinari da parte delle società o dei tifosi, che nei casi più estremi possono portare all’esclusione dalla competizione.
Il trofeo della Conference League
Il trofeo della Conference League è stato progettato dallo studio di design londinese Pentagram, sotto la direzione del designer Jon Marshall e del suo team. La coppa misura 57,5 centimetri di altezza e ha un peso di circa 11 chilogrammi. Il design è caratterizzato da 32 spine esagonali, simbolo delle squadre che prendevano parte alla fase a gironi del torneo. Questi elementi si sviluppano verso l’alto con una forma curva che richiama il movimento e la traiettoria di un pallone in volo, conferendo al trofeo un aspetto moderno e dinamico.