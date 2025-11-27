Conference League, Fiorentina-AEK Atene: formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. La decisione su Dzeko e Kean

Tutto ciò che c'è da sapere sul primo impegno europeo dell'era Vanoli: dopo il pari con la Juventus di Spalletti, la viola è chiamata a vincere in campo internazionale

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

È il giorno dell’esordio in Conference League della Fiorentina di Paolo Vanoli, chiamata ad ospitare l’AEK Atene in occasione della quarta giornata della League Phase della competizione continentale. In Europa, percorso netto finora per i viola. In campionato, invece, ultimo posto in classifica e cambio di guida tecnica che porta con sé sempre novità ed incognite. Scopri qui di seguito tutte le info utili sulla partita del “Franchi”, tra probabili formazioni, orario del fischio d’inizio, curiosità e palinsesto tv.

Le probabili formazioni di Fiorentina-AEK Atene

La Fiorentina va verso la conferma del 3-5-2 disegnato da Paolo Vanoli nelle prime uscite da allenatore viola. De Gea confermatissimo tra i pali, mentre Comuzzo e Ranieri dovrebbero affiancare ancora una volta Pablo Mari, come accaduto contro la Juventus di Spalletti. Sulle corsie esterne chance per il giovane Fortini, preferito a Dodò, mentre sulla fascia mancina dovrebbe spingere Fabiano Parisi, apparso in grande spolvero pochi giorni fa. In mezzo al campo, salvo sorprese, il trio formato da Mandragora, Nicolussi Caviglia e Ndour.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E in attacco? Gudmundsson sembra sicuro di una maglia da titolare, essendo partito dalla panchina nell’ultimo turno di campionato, mentre Edin Dzeko insidia seriamente la titolarità di Moise Kean, che potrebbe rifiatare ed entrare a gara in corso, in caso di necessità. La Fiorentina deve vincere, ma ha bisogno anche di gestire le energie psico-fisiche in vista dell’impegno di Bergamo con l’Atalanta, in programma domenica alle ore 18.

4-3-1-2 per gli avversari di giornata, terzi nel massimo campionato greco, a -3 dalla capolista Olympiacos. In porta l’ex Lazio Strakosha, favorito su Brignoli, con Rota a destra e Perrice e sinistra, mentre ticchera a Moukoudi e Filipe Relvas guidare il pacchetto arretrato. In cabina di regia c’è Pineda, con Koita e Grujic a completare il terzetto. Marin si muoverà sulla trequarti offensiva, a support del tandem composto da Mantalos e Jovic, altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli.

(3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli. AEK ATENE (4-3-1-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Perrice; Koita, Pineda, Grujic; Marin; Jovic, Mantalos. All. Nikolic.

SEGUI IN DIRETTA SU NOW FIORENTINA-AEK

Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in diretta tv e streaming

Fiorentina-AEK Atene, come da accordi tra la UEFA e i principali broadcaster, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio e live in streaming su Sky Go e Now, a partire dalle ore 21. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store. Una volta effettuato il download, avrete la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al pacchetto di riferimento e inserire le vostre credenziali, prima di selezionare l’evento di oggi.

Previsti aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Fiorentina e AEK Atene, tra marcatori, contenuti esclusivi e voci dei protagonisti. Highlights online sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio del “Franchi”. Studio pre partita live dalle 20 su Sky Sport 24, canale 200 di Sky.

Fiorentina-AEK Atene, l’arbitro sarà Robert Jones

Toccherà all’inglese Robert Jones dirigere la sfida tra Fiorentina e AEK Atene, valida per la quarta giornata della League Phase di Conference. Classe ‘87, originario della Merseyside (Liverpool), non vanta precedenti in Europa con le due squadre, ma ha già collezionato un totale di 99 apparizioni in Premier League e ben 104 partite dirette in Championship, la serie B inglese.

A livello internazionale, sono 7 le gare dirette da Jones in Conference League, tra fase a gironi e qualificazioni, mentre conta appena 2 presenze in Europa League. Ha esordito in Champions League all’alba della stagione 2024/25, in occasione dei preliminari della massima competizione continentale.