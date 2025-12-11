Conference League, Fiorentina-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quinta giornata della fase campionato del torneo europeo per la squadra di Vanoli: la Viola ospita gli ucraini di Kostyuk. Le possibili scelte degli allenatori

Quinta giornata della Fase Campionato di Conference League. Le sconfitte contro il Mainz e l’AEK Atene hanno complicato, e non poco, la corsa della Fiorentina nella competizione. Un bilancio pesante, che si somma a una situazione ancor più allarmante in campionato, dove la squadra occupa l’ultimo posto, nessuna vittoria a referto in 14 gare e un clima tesissimo dopo il tonfo sul campo del Sassuolo. Adesso, sul percorso continentale della Viola, c’è la Dinamo Kiev. La squadra di Vanoli è chiamata a reagire, a ritrovare almeno in Europa quel segnale che possa restituire un minimo di fiducia a un gruppo in evidente difficoltà.

Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, con calcio d’inizio alle 18:45 allo Stadio Artemio Franchi. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go e NOW, disponibili su App Store e Play Store. Dopo aver scaricato l’applicazione, sarà sufficiente attivare un abbonamento e inserire le proprie credenziali per accedere all’evento. Inoltre, sarà possibile seguire la cronaca testuale live disponibile su Virgilio Sport.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Dinamo Kiev

“Vincere con la Dinamo Kiev per morale e fiducia”. È stato chiaro Vanoli nella conferenza della vigilia, consapevole che la Fiorentina arriva alla sfida di Conference League nel momento forse più delicato della stagione. Attualmente, la Viola occupa la diciassettesima posizione in classifica, con 6 punti frutto delle due vittorie contro Sigma Olomouc e SK Rapid Vienna. Il tecnico, inoltre, dovrà fare i conti anche con le assenze di Gosens, Fagioli e Fazzini.

Nell’obbligo di reagire, Vanoli sembra orientato a puntare sul 3-5-2 con la coppia offensiva Kean-Dzeko a guidare il reparto avanzato. Davanti a De Gea difesa a tre composta da Pongracic, Comuzzo e Viti, mentre sulle corsie esterne agiranno Dodo e Fortini. In mezzo Nicolussi Caviglia avrà in mano la regia, affiancato da Ndour e da Mandragora, in leggero ballottaggio con Richardson per una maglia da titolare. Sul fronte opposto, la Dinamo Kiev si presenta al match da ventisettesima in classifica con tre punti, frutto dell’unica vittoria conquistata finora contro lo Zrinjski. La formazione guidata da Kostyuk cerca continuità e arriva a Firenze con un 4-3-3 giovane ma organizzato: chiavi dell’attacco affidate a Voloshyn, Ponomarenko e Redushko.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. All. Vanoli.

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. All. Vanoli. DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikahalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. All. Kostyuk.

Fiorentina-Dinamo Kiev, l’arbitro sarà serbo

A dirigere la sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev sarà una squadra arbitrale interamente serba. Il direttore di gara sarà Milos Milanovic, affiancato dagli assistenti Milan Psajlic e Novak Novakovic. Il quarto ufficiale sarà Milan Ilic, mentre al VAR opereranno Momcilo Markovic e Milan Stefanovic.