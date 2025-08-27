Conference League, Fiorentina-Polissya: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

La Viola chiamata a gestire il 3-0 dell’andata contro il club ucraino: al Mapei Stadium il ritorno di Conference League

Dopo il netto 0-3 conquistato al Futbal Tatran Arena di Predov, nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina si prepara alla gara di ritorno contro il Polissya, valida per l’accesso alla fase a gironi di Conference League. La sfida tra la squadra di Pioli e quella di Rotan è in programma giovedì 29 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con calcio d’inizio alle ore 20. Pur senza sottovalutare l’avversario, il ritorno si presenta come un impegno da gestire per i viola, chiamati a difendere il vantaggio maturato all’andata con Dzeko e compagni attesi a un compito di controllo più che di rincorsa.

Fiorentina-Polissya, dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Polissya sarà trasmessa in chiaro su TV8 alle 20. L’incontro andrà inoltre in onda in diretta per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 254 e Sky Sport Calcio. Sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

La probabile formazione della Fiorentina

La stagione della Fiorentina è partita con segnali importanti: il successo per 3-0 contro il Polissya nell’andata degli spareggi di Conference League e il pari per 1-1 contro il Cagliari nella prima giornata di Serie A. In vista del ritorno con il club ucraino, forte del largo vantaggio maturato, Stefano Pioli sta valutando un ampio turnover.

In attacco, però, le opzioni restano limitate: Piccoli non è stato inserito nella lista UEFA e Kean è fermo per squalifica. Sarà dunque Dzeko a guidare il reparto offensivo. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Mandragora, mentre resta da sciogliere il dubbio legato a Gudmundsson: qualora Pioli decidesse di risparmiarlo, Fazzini è pronto a partire dall’inizio.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All: Stefano Pioli.

La probabile formazione del Polissya

Momento complicato per il Polissya, che arriva al ritorno di Conference League con il morale basso dopo i due stop in campionato contro Kolos Kovalivka e LNZ Cherkasy, a cui si è aggiunta la netta sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. Per la squadra di Rotan il passaggio del turno avrebbe i contorni di un’autentica impresa.

Per la sfida contro gli uomini di Pioli, l’allenatore probabilmente schiererà Kudryk tra i pali, difesa a quattro con Kravchenko a destra, Korniichuk a sinistra e la coppia centrale composta da Chobotenko e Sarapiy. In mezzo al campo agiranno Andryievski, affiancato da Babenko e Lednev. In attacco spazio al tridente con Hutsuliak a destra, Nazarenko sul versante opposto e Filippov al centro a fare da riferimento offensivo.

POLYSSIA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapiy, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All: Ruslan Rotan.

L’arbitro del match

Designazione tutta spagnola per il ritorno tra Fiorentina e Polissya. A dirigere l’incontro sarà Ricardo de Burgos, assistito da Iker De Francisco e Asier Pérez De Mendiola. Il ruolo di quarto ufficiale è affidato ad Adrian Cordero Vega, mentre alla VAR Room opereranno Valentín Gómez e José Luis Munuera Montero.