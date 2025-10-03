Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc, moviola: che fuorigioco ha visto l’arbitro su Piccoli? E c’è anche un gol annullato

La prova dell’arbitro Badstubner nella gara di Conference League analizzata al microscopio, il fischietto tedesco ha ammonito quattro giocatori

Florian Badstübner, la scelta dell’Uefa per Fiorentina-Sigma Olomuc, era all’esordio in Conference League ed in generale nelle competizione europee, anche se in realtà ha arbitrato un preliminare di Europa League. Laureato in economia è arbitro Fifa dal 2015, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti con le due squadre

Per il fischietto tedesco è stata la prima volta con entrambi i club.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Günsch e Hüwe con Petersen IV uomo, Brand al Var e Rafalski all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Fagioli, Ndour, Kostadinov, De Gea.

Fiorentina-Sigma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ primo giallo della gara all’indirizzo di Fagioli, costretto a spendere un fallo a metà campo per rimediare ad un errore di Mandragora. Al 27′ regolare il gol di Piccoli che si presenta davanti al portiere avversario e col un tiro rasoterra incrociato segna l’1-0. Al 34′ dopo una traversa colpita in pieno da Ranieri, il rimpallo cade sui piedi di Dodo’ che fa tap-in ma la rete viene immediatamente revocata a causa di una posizione di off side.Al 62′ intervento in ritardo di Ndour su Langer, cartellino giallo per lui.

Al 64′ ammonito Kostadinov per un brutto fallo su Parisi. Al 69′ Piccoli lanciato a rete viene fermato per un inesistente fuorigioco All’85’ giallo a De Gea per perdita di tempo. Al 93′ colpito il direttore di gara, palla contesa al minuto 93′ e possesso Viola. Regolare al 95′ il gol di Ndour che chiude la gara sul 2-0 per i viola.