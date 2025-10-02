Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc: probabili formazioni, orari e dove vederla. Pioli vuole scacciare la crisi

Prima giornata della fase campionato del torneo europeo per la squadra di Pioli, che aprirà il cammino con la sfida contro i cechi di Janotka

La Fiorentina torna a immergersi negli impegni europei e lo fa nella prima giornata della fase campionato di Conference League. La squadra di Pioli, ancora senza vittorie in campionato, cerca una vittoria scacciacrisi proprio contro i cechi del Sigma Olomouc. Tre punti che potrebbero rilanciare la Viola e restituire fiducia anche in vista del prossimo turno di Serie A. Non se la passano meglio gli avversari, reduci da un settembre senza vittorie.

Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Sigma Olomouc sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K, con calcio d’inizio alle 21 allo stadio Artemio Franchi. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go e NOW, disponibili su App Store e Play Store. Dopo aver scaricato l’applicazione, sarà sufficiente attivare un abbonamento e inserire le proprie credenziali per accedere all’evento. Inoltre, sarà possibile seguire la cronaca testuale live disponibile su Virgilio Sport.

Partita: Fiorentina-Sigma Olomouc

Data: 2 ottobre 2025

Orario: 21

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Diretta tv e streaming: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K

Le probabili formazioni

Momento delicato per la Fiorentina, che in questa stagione ha raccolto soltanto due vittorie, entrambe nei playoff di Conference League contro il Polissya. In Serie A il cammino è stato ben diverso: appena tre punti conquistati con i pareggi esterni contro Cagliari (1-1), Torino (0-0) e Pisa (0-0), mentre al “Franchi” sono arrivate due sconfitte pesanti, contro il Napoli campione d’Italia (1-3) e il Como di Fabregas (2-1).

L’obiettivo chiaro: servono i tre punti contro il Sigma Olomouc. Pioli si affida all’esperienza di Dzeko, questa volta affiancato da Piccoli al posto dello squalificato Kean. Sulla trequarti agirà Gudmundsson, con Dodo e Gosens sugli esterni e la coppia Sohm-Fagioli in mezzo al campo. In difesa spazio al trio Pongracic, Pablo Marì e Ranieri davanti a De Gea.

Non vive un grande momento nemmeno il Sigma Olomouc, reduce da un settembre senza vittorie e attualmente ottavo in campionato con 15 punti all’attivo, a -10 dallo Sparta Praga primo. Negli ultimi quattro impegni tra campionato e MOL Cup, i cechi hanno subito due sconfitte e maturato due pareggi.

Per la sfida contro la Viola, l’allenatore Janotka dovrebbe affidarsi a un assetto con la difesa a quattro: Slavicek e Slama agiranno sulle corsie esterne, con Sylla e Kral centrali davanti al portiere Kounty. In mediana spazio all’interessante Beran accanto a Breite, mentre la trequarti sarà composta da Dolznikov, Tkac e Michez a supporto dell’unica punta Vasulin.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko. All. Pioli;

De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko. All. Pioli; SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. All. Janotka.

L’arbitro del match

Designazione arbitrale tutta tedesca per la sfida di Conference League tra Fiorentina e Sigma Olomouc. A dirigere il match sarà l’arbitro Florian Badstübner, coadiuvato dagli assistenti Christof Günsch e Philipp Hüwe. Il quarto uomo è Martin Petersen. Al VAR, c’è Benjamin Brand, all’AVAR Katrin Rafalski.