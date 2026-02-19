Alla Chorten Arena il primo atto del doppio confronto playoff del torneo: le possibili scelte di Vanoli e Siemieniec e tutte le info sulla gara

La Fiorentina torna a riassaporare l’Europa con la gara d’andata dei playoff di Conference League. Un doppio impegno che si inserisce in un cammino fin qui deludente e che, da un lato, potrebbe rappresentare l’occasione per dare un senso alla stagione, dall’altro rischia di trasformarsi in un ulteriore ostacolo verso la corsa salvezza in Serie A. Alla Chorten Arena di Bialystok, la Viola affronta il Jagiellonia, formazione che punta a sfruttare il fattore campo per indirizzare il doppio confronto. I polacchi hanno dimostrato di poter dire la loro anche nella scorsa stagione, spingendosi fino ai quarti di finale, e con l’intenzione di confermarsi. Il ritorno al Franchi è fissato per il 26 febbraio.

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida tra Jagiellonia e Fiorentina sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252), con calcio d’inizio alle 21 alla Chorten Arena di Bialystok. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go e NOW, disponibili su App Store e Play Store. Dopo aver scaricato l’applicazione, sarà sufficiente attivare un abbonamento e inserire le proprie credenziali per accedere all’evento. Inoltre, sarà possibile seguire la cronaca testuale live disponibile su Virgilio Sport.

Partita: Jagiellonia-Fiorentina

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport (252)

Streaming: SkyGo , Now

, Data: 19 febbraio 2026

Orario: 21

Competizione: Conference League

Le probabili formazioni Jagiellonia-Fiorentina

La Fiorentina si presenta all’impegno di Conference con un morale sicuramente alto dopo il successo in campionato contro il Como. Una vittoria che, però, non ha consentito alla Viola di allontanarsi dalla zona retrocessione, con la squadra ancora al terzultimo posto in classifica. In vista del prossimo turno di Serie A, lo scontro diretto nel derby contro il Pisa, Vanoli è orientato verso un turnover mirato.

La trasferta in Polonia non si preannuncia semplice, date le assenze di Gudmundsson, Solomon e De Gea, oltre a Kean e Dodo. Tra i pali dovrebbe esserci Lezzerini. In difesa Gosens a sinistra e Fortini a destra, con Comuzzo e Ranieri centrali. A centrocampo, complice l’assenza di Brescianini, non inserito nella lista Uefa, spazio a Mandragora, Ndour e Fabbian. In attacco Piccoli, Harrison e Fazzini.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

Situazione diversa per il Jagiellonia, che si presenta all’appuntamento con maggiore serenità. La formazione polacca è al comando dell’Ekstraklasa, la massima divisione nazionale, con 36 punti all’attivo.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. All. Siemieniec.

L’arbitro

Sarà una designazione arbitrale interamente austriaca per Jagiellonia-Fiorentina. La direzione di gara è stata affidata a Sebastian Gishamer, assistito da Roland Riedel e Santino Schreiner. Il quarto ufficiale sarà Walter Altmann. Al VAR opererà Manuel Schuettengruber, con Josef Spurny nel ruolo di AVAR.