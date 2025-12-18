Conference League, Lausanne-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming

Sesta e ultima giornata della Phase League del torneo europeo: le possibili scelte di Vanoli e Zeidler e tutte le info su dove seguire la sfida

Sesta e ultima giornata della fase campionato di Conference League. La Fiorentina si gioca la qualificazione diretta agli ottavi di finale sul campo del Lausenne, in una sfida che vale molto più dei tre punti. Se il percorso in campionato resta estremamente complicato, con la squadra di Vanoli ancora ferma all’ultimo posto e senza vittorie, il cammino europeo racconta una storia diversa. La Viola è infatti raggruppata tra le squadre a quota nove punti, mentre di fronte ci sarà un Lausenne con un punto in meno e con la stessa ambizione di accesso diretto agli ottavi come la Fiorentina. Per Dzeko e compagni, dunque, sarà fondamentale fare bottino pieno.

Dove vedere Lausanne-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida tra Lausenne e Fiorentina sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, con calcio d’inizio alle 21 allo Stade de la Tauiliere. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go e NOW, disponibili su App Store e Play Store. Dopo aver scaricato l’applicazione, sarà sufficiente attivare un abbonamento e inserire le proprie credenziali per accedere all’evento. Inoltre, sarà possibile seguire la cronaca testuale live disponibile su Virgilio Sport.

Segui in diretta tv e streaming le gare di Conference e il match della Fiorentina

Le probabili formazioni di Lausanne-Fiorentina

Vanoli dovrà fare ancora a meno di Gosens, con Fortini principale candidato a partire dal primo minuto, favorito su Parisi. Non si escludono cambi in difesa, con Viti in ballottaggio e pronto a prendere il posto di Ranieri. In attacco ci sarà Kean, insieme a Dzeko che è in vantaggio su Gudmundsson e Piccoli. Tra i pali confermato De Gea. Il Lausenne dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2: in avanti il tandem offensivo sarà composto da Diakité e Bair, mentre il reparto difensivo dovrebbe vedere Soppy, Mouanga, Okoh e Poaty a protezione della porta.

LAUSENNE (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakitè, Bair. All. Zeidler.

Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakitè, Bair. All. Zeidler. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fortini; Dzeko, Kean. All. Vanoli.

Lausanne-Fiorentina, l’arbitro sarà D’Hondt

Sarà una designazione arbitrale interamente belga per Lausenne-Fiorentina. La direzione di gara è stata affidata a Lothar D’Hondt, assistito da Romain Devillers e Nico Claes. Il quarto ufficiale sarà Wesli De Cremer. Al VAR opererà Jan Boterberg, con Bert Put nel ruolo di AVAR.