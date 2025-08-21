Conference League, Polissya-Fiorentina: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Primo atto del playoff che vale l'accesso alla fase campionato del torneo: il ritorno il 28 agosto al Mapei. Ecco le possibili scelte di Pioli

La Fiorentina alza il sipario sulla stagione con la gara di andata per la qualificazione alla fase campionato della Conference League. Subito una sfida importante per la squadra di Pioli, attesa dal confronto con il Polissya Zhytomyr. Appuntamento fissato per oggi, giovedì 21 agosto, con calcio d’inizio fissato alle 20, sul terreno neutro del Futbal Tatran Arena, in Slovacchia, scelta obbligata a causa della situazione geopolitica in Ucraina. La sfida di ritorno si disputerà invece al Mapei Stadium il prossimo 28 agosto.

Polissya-Fiorentina, dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Polissya e Fiorentina sarà trasmessa in chiaro su TV8. L’incontro andrà inoltre in onda in diretta per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio. Sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

La probabile formazione del Polissya

Il Polissya è arrivato a giocarsi l’accesso in Conference League dopo aver eliminato al terzo turno preliminare gli ungheresi del Paks con un 4-2 complessivo. Il tecnico Rotan si affida al 4-3-3: tra i pali ci sarà Volynets; in difesa spazio a Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi e Krushynskyi. In mezzo al campo agiranno Andryievski, Babenko e Lednev, mentre il tridente offensivo sarà composto da Gutsulyak, Filippov e Nazarenko.

POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All. Rotan.

La probabile formazione della Fiorentina

Cresce l’attesa per il debutto stagionale della Fiorentina. Al timone della Viola c’è ora Stefano Pioli, tornato in Toscana dopo l’esperienza in Arabia, con l’obiettivo chiaro di riportare la squadra più in alto possibile. In attesa dell’esordio in campionato previsto domenica contro il Cagliari, i toscani aprono la stagione con l’impegno in Conference League, che vale l’accesso alla fase a gironi.

La preparazione estiva ha visto la Fiorentina imporsi contro Grosseto e Carrarese, mentre la tournée inglese non ha regalato i risultati sperati: sconfitta con il Leicester, pareggio a reti bianche con il Nottingham Forest e ko ai rigori contro il Manchester United. Per il debutto europeo, Pioli schiera De Gea in porta; linea difensiva composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri; a centrocampo agiscono Dodò, Fagioli, Sohm e Gosens. Sulla trequarti spazio a Gudmundsson, chiamato a ispirare il tandem offensivo formato da Dzeko e Kean.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida sarà l’azero Aliyar Aghayev, affiancato dai connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Quarto uomo Kamal Umudlu, anche lui azero. Il tedesco Robert Schröder sarà al VAR, mentre l’AVAR sarà l’azero Ingilab Mammadov.