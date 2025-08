Conference League, sorteggio: le due possibili avversarie della Fiorentina ai preliminari, ucraini o ungheresi

La Viola ai preliminari di Conference giocherà contro la vincente tra Polissya (UKR) / Paksi (HUN). Pioli inizia a studiare le possibili avversarie

La Fiorentina attende la sua avversaria ai playoff di Conference League. Nel pomeriggio di oggi è stato tenuto il sorteggio che ha definito l’ultima avversaria della Viola prima della fase a gironi. Il club allenato da Pioli entrerà in scena in questo ultimo turno preliminare, in programma con gare di andata e ritorno fissate rispettivamente per il 21 e il 28 agosto. La vincente tra il Polissya o il Paksi sfiderà la Fiorentina

Playoff: date e struttura

I playoff della Conference League si disputeranno in due date: le gare d’andata si giocheranno il 21 agosto, quelle di ritorno il 28. Prima però, spazio al terzo turno preliminare, con partite programmate per il 7 e il 14 agosto.

Come da tradizione, la UEFA ha diviso le squadre in due percorsi: Percorso Campioni e Percorso Principale, in base al cammino effettuato nei rispettivi campionati e nelle coppe europee. La Fiorentina è inserita nel Percorso Principale.

Percorso Campioni

Il Percorso Campioni prevede 10 squadre suddivise in 5 accoppiamenti. Di queste, 4 provengono dal terzo turno preliminare della Conference League e 6 da quello della Europa League. I match saranno organizzati tra 5 teste di serie e altrettante non teste di serie.

Percorso Principale: la Fiorentina tra le teste di serie

Nel Percorso Principale, molto più affollato, figurano 38 squadre: 5 qualificate di diritto, 26 in arrivo dal terzo turno preliminare di Conference League e 7 provenienti dal corrispettivo turno di Europa League.

Per organizzare il sorteggio, le squadre sono state suddivise in quattro gruppi, tre da dieci squadre e uno da otto. Ogni gruppo è composto da un numero pari di squadre testa di serie e non testa di serie. In caso di accoppiamenti non ancora decisi, viene preso in considerazione il coefficiente UEFA più alto (Conference League) o più basso (Europa League) tra le due contendenti, per determinare la testa di serie.

Gruppo 2: le due avversarie della Fiorentina

La squadra del neo tecnico Stefano Pioli è stata inserita nel Gruppo 2 come testa di serie. Da questo gruppo sono uscite le due possibili avversarie della Viola che giocherà contro la vincente tra Polissya (UKR) / Paksi (HUN). La Fiorentina conoscerà la propria avversaria solo nella sera del 14 agosto, giorno della partita di ritorno tra Polyssia e Paksi. La gara d’andata si giocherà una settimana prima, ovvero il 7 agosto. L’andata giocheranno in casa, presumibilmente in Slovacchia, gli ucraini del Polyssia mentre il ritorno verrà disputato in Ungheria, in casa del Paksi. La gara di ritorno della Fiorentina, prevista per giovedì 28 agosto, si giocherà a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium, ovvero nell’impianto di casa del Sassuolo

Gli altri gruppi di Conference League: le sfide chiave

Gruppo 1 vede protagoniste squadre di spessore come AZ Alkmaar, Anderlecht e Rayo Vallecano tra le teste di serie, mentre tra le possibili outsider figurano Austria Vienna, Brøndby e AEK Atene.

Gruppo 3 è caratterizzato da presenze importanti come Crystal Palace (la cui partecipazione è però ancora in dubbio per motivi legali), Panathinaikos, Partizan Belgrado e Rapid Vienna. Tra le non teste di serie spiccano Legia Varsavia, FC Utrecht e Midtjylland.

Gruppo 4, infine, comprende Sparta Praga, Mainz e Braga tra le teste di serie. Dall’altra parte del tabellone, attenzione a PAOK, Rosenborg e Beitar Gerusalemme.

