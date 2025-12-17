Napoli, Conte dà appuntamento a tutti a lunedì sera poi spiega il caso-Lukaku

Le parole di Conte e del capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo nella conferenza alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana

Tutto pronto per l’inizio della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La sfida tra Milan e Napoli aprirà il mini torneo che consegnerà il primo trofeo stagionale del calcio italiano. I campioni d’Italia in carica sfideranno la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia nella prima semifinale, in programma giovedì alle 20 italiane. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita, Antonio Conte ha presentato così la partita: “Milan? Un grande club con grande tradizioni. C’è da parte di tutti la voglia di misurarsi, di vedere in questo tipo di partite il livello che riusciamo a raggiungere. Giocarsi un trofeo deve essere una spinta importante per dare il massimo”. Sul format della Supercoppa: “Una bella esperienza. La prima volta per me con le semifinali e fuori dall’Italia. Tutti quanti noi abbiamo voglia di vivercela bene, dando tutto e sperando di prolungare il nostro soggiorno fino a lunedì, ma tutto passa dalla partita di domani”.

La conferenza di Conte prima Napoli-Milan

Conte prosegue parlando del momento della squadra dopo le due sconfitte consecutive: “Stiamo vivendo un momento. Venivamo da cinque vittorie, adesso da due sconfitte”. Il Napoli è reduce dalle due partite perse in trasferta contro Benfica e Udinese, nonostante il rientro dalla pausa e la settimana di distacco di Conte avesse dato benefici alla squadra in termini di risultati. “Ci sono diversi momenti in una stagione, più o meno positivi, ma dobbiamo continuare a lavorare con grande serietà ed entusiasmo. La vittoria porta beneficio, dopo una sconfitta va analizzato il perché. Sono momenti che vanno affrontati sempre”.

Nonostante l’infermeria ancora abbastanza piena, nella scorsa partita è rientrato Lobotka: “Il problema che ha avuto non era serio, un problemino risolto. Ha giocato mezz’ora nell’ultima partita, ora è pronto. Non è che ci va a cambiare chissà cosa, anche perché i giocatori di ruolo restano due, McTominay e Lobotka. Elmas è un ragazzo super intelligente, bravo ad adattarsi, ma ci sono caratteristiche da rispettare. Andremo avanti col 3-4-2-1, adesso è quello giusto”.

“Lukaku non ha minuti nelle gambe, ma sarà un rientro importante”

Chi rimane ancora indisponibile è Romelu Lukaku: “Non ha minuti nelle gambe in questo momento. Il fatto che sia rientrato in gruppo è una cosa molto positiva: è un giocatore di grande esperienza, carisma e personalità”. Conte non lo ha mai avuto a disposizione in questa stagione, visto il grave infortunio subito durante il ritiro estivo. “Un rientro importante, ma dobbiamo avere pazienza, fare test per capire quando potrà rientrare senza pericolo di ricadute”.

Infine Conte ha parlato dei tifosi locali: “Trovare tifosi del Napoli a Riad è bello, il club più va all’estero più si fa conoscere. Sappiamo benissimo che i tifosi si avvicinano anche in base alle vittorie, e cerchiamo di essere attrattivi da questo punto di vista, ma siamo contenti di aver trovato anche qui tifosi con la maglia del Napoli”.

Le parole di Di Lorenzo

In conferenza, insieme a Conte, è intervenuto anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo: “Arriviamo bene a questo momento, stiamo bene. Nell’ultima gara abbiamo perso, ma questa è un’altra competizione, c’è voglia di giocarsela a viso aperto. Siamo pronti per affrontare il Milan. Vogliamo andare in finale. Sappiamo che affronteremo una squadra forte”. Di Lorenzo è stato anche interpellato sul suo rolo inamovibile in mezzo al campo: “Sono un professionista, cerco in ogni allenamento di lavorare al meglio. Cerco ogni giorno di fare del mio meglio, come tutti i miei compagni. Giocare tante partite a livello mentale, con tante pressioni, è dispendioso. Ma siamo professionisti, ripeto”.