Conferme sul ritorno di Max Allegri: gli ultimi aggiornamenti

Max Allegri è sempre più vicino al ritorno in panchina. Secondo quanto riportano i media francesi e spagnoli, l’allenatore toscano incombe su Thomas Tuchel, la cui posizione al Paris Saint Germain è sempre più precaria.

L’allenatore tedesco rischierebbe il posto già questa sera, in caso di sconfitta contro il Lipsia: un eventuale ko metterebbe a fortissimo rischio la qualificazione dei campioni di Francia agli ottavi di finale di Champions League.

Inoltre il rapporto con il direttore sportivo Leonardo è ormai ai minimi storici. Allegri è pronto da tempo a subentrare: dopo un anno e mezzo di stop, l’ex mister della Juventus avrebbe già un accordo di massima con la dirigenza della società transalpina.

In una recente intervista, Allegri si era detto pronto a tornare in gioco: “Ho riposato, ricaricando le batterie e stando in famiglia nella mia città, Livorno. Non mi importa dove, cerco un club che voglia condividere un progetto e avere l’ambizione di competere per vincere“.

“Zero risultati in Europa? Non sono d’accordo, negli ultimi anni abbiamo fatto molto bene, raggiungendo due finali e con alcune eliminazioni molto discutibili…. Il Real? Due anni fa c’è stato un contatto, ma non successe nulla perché avevo un contratto con la Juve. Avevo un forte impegno morale con il club e la gente”.

OMNISPORT | 24-11-2020 19:38