La prova dell’arbitro Zwayer all'Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre nella prova dell’arbitro tedesco Felix Zwayer ad Atlanta: pesa un grosso errore che ha portato poi al rigore del pari del Congo, prima della definitiva rimonta. Vediamo cosa è successo.

Congo-Uzbekistan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, Si parte e c’è subito un gol annullato all’Uzbekistan: Shomurodov colpisce al volo dopo una spizzata precedente di testa e mette in rete ma per l’arbitro è in posizione di offside. Al 10′ peròè valida la rete dell’ex Roma che con un pallonetto di sinistro da posizione defilata in area sorprende Mpasi e porta in vantaggio gli uzbeki. Al 18′ segna anche il Congo ma la rete di Mbuku viene annullata a seguito di revisione dettata dal Var per una manata dello stesso Mbuku ad Alijonov ad inizio azione.

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Quante ammonizioni

Primo giallo al 21′, è per Sadiki per gioco pericoloso. Al 34′ Cipenga prova una giocata sulla linea di fondo dell’area di rigore e cade a terra dopo un leggero contatto con Alijonov. Per l’arbitro non c’è alcun fallo. Al 43′ ammonito Khusanov per un’entrata fallosa ai danni di Wissa. Prima del riposo ammonito Mbuku che in maniera plateale spinge Fayzullayev dopo un’azione di contropiede. Ancora un giallo al 48′, è per Nasrullaev per una trattenuta ai danni di Mbuku. Gara fallosa e spezzettata e al 62′ arriva l’ammonizione anche per Moutoussamy per un fallo in ritardo su Mozgovoy.

Dubbi sull’azione del rigore

Al 66′ l’arbitro vede un fallo in area di Khusanov su Wissa e assegna al Congo un rigore che lo stesso Wissa realizza ma l’Uzbekistan protesta perchè l’arbitro Zwayer qualche secondo prima non ha interrotto l’azione nonostante un’entrata molto sospetta di un giocatore africano. Al 78′ il gol del sorpasso: Elia si accentra e conclude, il suo tiro viene deviato e la sfera termina tra un difensore e il portiere dell’Uzbekistan, Mayele è il più rapido e con un tocco di destro insacca in rete. Al 91′ il Congo chiude i giochi ancora con Wissa. L’attaccante del Newcastle riceve al limite e si gira improvvisamente in area, facendo partire un tiro a giro basso imparabile. Dopo 9′ di recupero finisce 3-1. Il Congo va avanti, l’Uzbekistan torna a casa con onore: tre sconfitte, ma anche la dimostrazione di avere un’identità.

Chi è l’arbitro Zwayer

Arbitro internazionale dal 2012, il 43enne tedesco Zwayer due anni fa ha diretto sette partite di Champions League, compresa la semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal, due partite di Europa League e una di Conference League e la finale di Europa League Tottenham-United, la sua seconda finale di una competizione UEFA come arbitro, dopo aver diretto la finale di Nations League del 2023 tra Croazia e Spagna. Nella passata stagione è stato designato per 5 gare di Champions e 3 di Europa League. Ha arbitrato anche quattro partite di EURO 2024, compresa la semifinale tra Inghilterra e Paesi Bassi.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con lo spagnolo Alejandro Hernández IV uomo e Dankert al Var l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: Sadiki, Khusanov, Mbuku, Nasrullaev, Moutoussamy.