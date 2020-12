Coni: l'ex olimpionica Bellutti candidata alla Presidenza

Antonella Bellutti, ex olimpionica sarà la prima donna a essere candidata alla presidenza del Coni.

In primavera si terranno le elezioni che decreteranno il nuovo numero uno del Comitato Olimpico italiano. In lizza, per il terzo mandato l’attuale presidente Giovanni Malagò.

L’olimpionica azzurra ex pistard, ciclista e bobbista, ha vinto l’oro ad Atlanda ’96 nell’inseguimento e nella corsa a punti a Sydney 2000.

Oggi, 7 dicembre, nel corso di una conferenza stampa ha ufficiliazzato la candidatura: “Lo sport vive di logiche di potere, burocrazia ed emarginazione che ho vissuto e anche subito. Metto a disposizione mia energia e mie idee libere da pregiudizi.Sono molto fiera di affrontare questa sfida come donna, atleta, componente Lbgt e vegana”.

OMNISPORT | 07-12-2020 13:57