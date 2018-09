Consegnato il ricorso del Foggia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso del Foggia nei confronti della Procura Federale della Figc e della Virtus Entella contro la decisione della Corte Federale d'Appello che lo scorso agosto ha riformato la decisione resa in primo grado dal Tfn e, "per l'effetto, ha irrogato, in capo alla suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale".

Il Foggia era stato deferito lo scorso 15 maggio insieme a 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici "per avere reimpiegato nell'attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attivita' illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 12:50