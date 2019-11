Consigli Fantacalcio 11° giornata: i tre top per ogni ruolo

Settimana senza sosta per i fantallenatori: da domani infatti andrà in scena l’11a giornata del campionato di Serie A con gli anticipi tra Roma-Napoli, Bologna-Inter e Torino Juventus. L’ultimo match in programma è il posticipo del lunedì sera tra Spal-Sampdoria. Noi come sempre proveremo a risolvere i vostri dubbi suggerendovi tre giocatori per ruolo che potrebbero uscire dal campo con valutazioni positive o portare bonus alla vostra fantasquadra. Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per l’11a giornata

1 – Marco Silvestri del Verona. Attualmente il miglior portiere della Serie A con una fantamedia di 5,5 in 10 partite giocate e una media voto di 6,35. La squadra di Juric, inoltre, è la meno perforata della Serie A con soli 8 gol subiti.

2 – Etrit Berisha della Spal. Partita delicata, in chiave salvezza, per la formazione di mister Semplici che affronterà in casa la Sampdoria. La squadra di Ranieri ha attualmente il peggior attacco della Serie A con 6 gol segnati.

3 – Andrea Consigli del Sassuolo. Due gol subiti nell’ultima partita contro la Fiorentina ma prestazione da 6,5 per l’estremo difensore del Sassuolo. Contro il Lecce proverà a ripetersi.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Cristian Romero del Genoa. Uno dei migliori in campo nella sfida contro la Juventus (6,5). Domenica il difensore del Genoa se la vedrà con gli attaccanti dell’Udinese e potrebbe conquistare un’altra valutazione positiva.

2 – Theo Hernandez del Milan. 2 gol fatti e una fantamedia di 7 in sette partite disputate per il terzino rossonero. Contro la Lazio potrebbe regalare bonus.

3 – Armando Izzo del Torino. Il derby è sempre una partita difficile da decifrare ma il Torino farà di tutto per cercare una vittoria che manca ormai da cinque giornate. Il difensore granata potrebbe rendersi pericoloso in zona offensiva.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Sandro Tonali del Brescia. Rivelazione di questo inizio di stagione con una fantamedia di 6,94 in nove partite giocate. Per lui anche un gol e 2 assist.

2 – Erik Pulgar della Fiorentina. Sempre presente nello scacchiere tattico di Montella. Pulgar è il rigorista della squadra e fino ad ora ha già trasformato tre penalty e servito 2 assist.

3 – Mario Pasalic dell’Atalanta. Con De Roon squalificato mister Gasperini potrebbe schierare Pasalic dal primo minuto al fianco di Freuler. Il croato ha disputato otto partite in campionato con un gol, un assist e una fantamedia di 6,38.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Christian Kouamè del Genoa. Il Genoa affronterà in casa l’Udinese, formazione quella di Tudor che nelle ultime due giornate ha subito ben 11 reti. Kouamè è in forma e andrà a caccia del sesto gol in campionato.

2 – Stefano Okaka dell’Udinese. L’attaccante dell’Udinese ha indossato la maglia della Sampdoria nelle stagioni 2013-14 e 2014-15 realizzando 9 gol. La sfida contro il Genoa potrebbe dargli le giuste motivazioni.

3 – Khouma Babacar del Lecce. L’ex di turno nella sfida contro il Sassuolo. Il calciatore del Lecce fino ad ora non ha offerto grandi prestazioni, fantamedia di 5,86 in sette partite, ma domenica potrebbe tornare ad esultare.

SPORTEVAI | 01-11-2019 15:10