Consigli Fantacalcio 21° giornata: schiera la migliore formazione

Con la 21a giornata del campionato di Serie A la stagione entra nel vivo. Attenzione alla consegna della fantaformazione perché si parte già questa sera con Brescia-Milan. Chiuderà il quadro Napoli-Juventus in programma domenica alle 20.45. Una giornata non semplice da decifrare e ricca di dubbi che, con i nostri consigli, proveremo a dissipare. Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 21a giornata

1 – Juan Musso dell’Udinese. Poche colpe nelle sconfitta con il Milan e il 6 in pagella lo conferma. Sarà difficile mantenere inviolata la porta nella trasferta di Parma ma l’argentino potrebbe essere tra i protagonisti. La media del 6.32 e un rigore parato rappresentano una motivazione più che valida per puntare su di lui.

2 – Marco Silvestri del Verona. Il portiere scaligero potrebbe prendersi la scena nella sfida interna con il Lecce. Rendimento costante e un buon 5.05 di fantamedia con 22 reti incassate in diciannove presenze.

3 – Etrit Berisha della Spal. L’ottima prestazione con l’Atalanta ha permesso alla Spal di ritrovare il successo. È tra i portieri più costanti del campionato. Contro un Bologna che fatica a segnare, e con una media del 6.42, sarebbe un peccato non approfittarne.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – German Pezzella della Fiorentina. Da quando c’è mister Iachini l’argentino è in forma smagliante. La Fiorentina non incassa reti da due turni. In entrambe le occasioni il capitano si è preso un bel 7 impreziosito anche dal gol contro la Spal.

2 – Nicola Murru della Sampdoria. C’è da lasciarsi alle spalle la giornata no con la Lazio. Con una fantamedia del 5.25 nella prima metà di stagione si è limitato al compitino ma da lui ci si aspetta di più. Boga, Caputo e Berardi daranno filo da torcere, che sia la volta buona per invertire la rotta?

3 – Aleksandar Kolarov della Roma. Ha già segnato due volte ai suoi ex compagni della Lazio e potrebbe ripetersi. Campionato positivo per lui con 5 reti realizzate, 2 assist e una fantamedia del 6.32.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Samu Castillejo del Milan. Lo spagnolo cerca conferme. I due 7 consecutivi fanno ben sperare e il 6.42 di fantamedia potrebbe alzarsi già nella gara contro il Brescia. Probabile incremento nel saldo bonus in arrivo. Per ora, all’attivo un solo assist in dieci presenze (sei da titolare).

2 – Gabriel Strefezza della Spal. Nella vittoria con l’Atalanta ha confermato quanto di buono fatto vedere nell’ultimo mese. La fantamedia del 6.33, con 2 assist e un gol all’attivo, è in rialzo. Contro il Bologna, siamo pronti a scommettere su di lui.

3 – Radja Nainggolan del Cagliari. Il Ninja farà di tutto per vincere a San Siro. Il periodo non è dei più esaltanti ma siamo certi che con l’Inter giocherà a mille. Con una fantamedia del 7.32 i suoi fantallentaori corrono un rischio solo decidendo di non schierarlo.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Andreas Cornelius del Parma. Nella sconfitta con il Milan la retroguardia dell’Udinese ha evidenziato più di una lacuna e il danese potrebbe approfittarne. L’8.36 di fantamedia, con già sette reti in tredici presenze (solo cinque da titolare), lo rende una vera e propria macchina da bonus.

2 – Riccardo Orsolini del Bologna. Ultime prestazioni non esaltanti ma la gara con la Spal è molto incerta e potrebbe essere decisa da un lampo. Per lui fantamedia del 6.98 con 5 reti e 4 assist.

3 – Alfredo Donnarumma del Brescia. Il bomber di Torre Annunziata proverà a sfruttare la squalifica di Balotelli per riprendersi il Brescia. Ancora fermo alle 4 reti messe a segno nelle prime cinque gare stagionali ma contro il Milan siamo certi che avrà le sue occasioni. Fantamedia del 6.38 e tanta fame di gol… perché non puntare su di lui?

