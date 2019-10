Consigli Fantacalcio VII giornata, in attacco pescate nel Napoli

Dopo i turni di Champions League ed Europa League torna sotto i riflettori la Serie A. Grande attesa per il big match tra Inter-Juventus ma per i fantallenatori ogni singola partita è importante. Schierare la formazione giusta è fondamentale per avere la meglio sull’avversario di turno ed è proprio per questo motivo che proveremo, come sempre, a risolvere i vostri dubbi. Occhio al calendario perché la 7a giornata del campionato di Serie A inizierà domani alle 15.00 con Spal-Parma.

Fantacalcio: il portiere da scegliere per la 7a giornata

1 – Bartlomiej Drągowski della Fiorentina. Il nuovo modulo (3-5-2) adottato da Montella ha permesso alla Fiorentina di trovare il giusto equilibrio. Il club viola è imbattuto da quattro giornate e domenica affronterà in casa l’Udinese, squadra con soli 3 gol realizzati.

2 – Etrit Berisha della Spal. Super prestazione per l’estremo difensore spallino nella partita disputata contro la Juventus. Il portiere ha subito 2 reti ma è uscito dal campo con una valutazione di 7,5. Contro il Parma potrebbe ripetersi.

3 – Emil Audero della Sampdoria. 14 gol subiti e una fantamedia di 3,75 per il portiere della Sampdoria. I numeri non sono dalla sua parte ma contro il Verona la squadra di Di Francesco proverà a reagire per cercare di dare una svolta alla stagione.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Davide Faraoni del Verona. Miglior difensore del Verona per fantamedia (6,5 in sei partite giocate). La squadra di Juric ha subito solo 5 gol e domani sfiderà la Sampdoria, formazione con 4 reti all’attivo.

2 – Robin Gosens dell’Atalanta. Voglia di riscatto per l’Atalanta dopo la sconfitta in Champions League. Contro il Lecce mister Gasperini potrebbe schierare Gosens dal primo minuto vista la panchina iniziale con lo Shakhtar. Fino ad ora l’esterno tedesco ha disputato cinque partite in campionato con una fantamedia di 7,5.

3 – Pol Lirola della Fiorentina. L’esterno della Fiorentina gioca sulla linea dei centrocampisti e potrebbe portare qualche bonus soprattutto con gli assist. Quest’anno è ancora fermo a zero ma nella scorsa stagione, al Sassuolo, ne ha totalizzati 7 in 35 presenze.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Rodrigo de Paul dell’Udinese. Dopo tre turni di squalifica (espulsione contro l’Inter) torna in campo Rodrigo de Paul. Il centrocampista dell’Udinese potrebbe essere schierato in attacco e proverà a guadagnare qualche bonus. Fino ad ora ha collezionato 3 presenze con una fantamedia di 5,17.

2 – Radja Nainggolan del Cagliari. Partita speciale per il “Ninja” che tornerà all’Olimpico per sfidare la Roma, squadra nella quale ha militato dal 2014 al 2018. Il centrocampista potrebbe scendere in campo dal primo minuto e sicuramente proverà a lasciare il segno.

3 – Juraj Kucka del Parma. Appena due presenze, causa infortunio, in questo avvio di stagione per il centrocampista del Parma e tanta voglia di tornare protagonista. Il derby emiliano contro la Spal potrebbe essere il palcoscenico adatto.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Lorenzo Insigne del Napoli. La panchina con il Brescia e la tribuna con il Genk potrebbero essere uno stimolo positivo per l’attaccante del Napoli. Contro il Torino farà di tutto per trovare gol o assist.

2 – Nicola Sansone del Bologna. L’attaccante rossoblù ha offerto prestazioni altalenanti ma è comunque riuscito a conquistare una fantamedia positiva (6,67) con due reti segnate su rigore, un assist e un penalty sbagliato. Contro la Lazio va a caccia del primo gol su azione.

3 – Fabio Quagliarella della Sampdoria. Il club blucerchiato ha un disperato bisogno di punti e di gol. Quagliarella ha vinto la scorsa classifica marcatori con ben 26 reti realizzate ma in questa stagione è ancora fermo a 1. Il secondo centro potrebbe arrivare con il Verona.

SPORTEVAI | 04-10-2019 11:52