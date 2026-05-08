Constantini, l’annuncio sui social segna l’addio anche da Mosaner: l’Italia del curling si trasforma in telenovela

La giocatrice di curling rivela sui social l’arrivo di due nuovi team che la vedranno protagonisti: non nomina Mosaner ma sembra la fine di una coppia che ha fatto sognare l’Italia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Amos Mosaner non è mai citato ma l’ultimo post social di Stefania Constantini lascia poco spazio a interpretazioni. La coppia che ha fatto innamorare l’Italia del curling sembra giunta al capolinea dopo mesi di illazioni e di voci. Così come alla fine era giunta anche l’esperienza dell’azzurra con il team femminile.

L’annuncio di Stefania Constantini

Cosa succederà in futuro? Di sicuro Stefania Constantini non lascia il mondo del curling, anzi è sempre più intenzionata a diventare il punto di riferimento dell’intero movimento azzurro. Anche se le prossime mosse sono ancora tutte da definire. L’azzurra che è diventata anche un personaggio molto amato dai tifosi ha lasciato intendere che ci potranno essere novità importanti nei prossimi giorni, anche sul suo futuro con Amos Mosaner.

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In un post pubblicato sui suoi account social Constantini ha scritto: “Lo sport è evoluzione, cambiamento e nuove opportunità. Si chiude un ciclo importante, ricco di esperienze e insegnamenti e si apre una nuova fase che rappresenta l’occasione di dare vita a qualcosa di diverso e di contribuire alla crescita del curling italiano. Con entusiasmo ed energia, è ora di rimettersi in gioco in un nuovo progetto, continuando il mio percorso in entrambe le discipline: a breve arriveranno gli annunci delle due squadre con cui condividerò le prossime avventure sul ghiaccio”.

La scissione nel team femminile

I primi scossoni nella squadra di curling femminile sono arrivati prima delle Olimpiadi di Milano Cortina quando l’esclusione di Angela Romei ha cominciato a far discutere, fino a scoppiare in maniera definitiva qualche giorno fa con lo scioglimento del team Constantini. Da una parte dunque Stefania con Angela Romei che farà sicuramente parte della squadra, dall’altra quello che prende il nome di Team Zardini Lacedelli con la 23enne ampezzana che sarà skip e accanto a lei ci saranno Rachele Scalesse, Elena Mathis e Marta Lo Deserto che con le sue dichiarazioni di qualche giorno fa aveva evidenziato un momento di scompiglio nel movimento azzurro.

La telenovela del curling azzurro

Rapporti difficili, accuse e messaggi a mezzo social. Nelle ultime settimane quello del curling italiano, soprattutto per quanto riguarda la squadra femminile, si è trasformata in una sorta di telenovela. I rapporti tesi all’interno del team guidato da Stefania Constantini era diventati sempre più evidenti fino all’implosione finale. Le parole di Marta Lo Deserto di qualche giorno fa sono state l’ultima goccia: “Avevo la sensazione che volevano farmi fuori e a dirla tutta anche io pensavo di andarmene perché non c’erano più le condizioni per restare”. E in questa situazione si sono aggiunti anche i social con una presenza molto attiva di Domenico Dalla Santa, fidanzato di Stefania Constantini e giocatore di hockey, che ha commentato molti post social riguardanti il futuro della giocatrice di Cortina.