Constantini e Mosaner verso l'addio: “Futuro insieme? Vedremo”. La rabbia di Amos dopo la sconfitta con gli USA

La sconfitta contro gli USA in semifinale a Milano Cortina apre scenari inediti per la coppia d'oro del curling italiano, con Constantini e Mosaner che potrebbero separarsi dopo le Olimpiadi

Si attendevano certamente un epilogo diverso Stefania Constantini e Amos Mosaner dalla semifinale contro gli USA. I due azzurri sono stati infatti battuti in extremis da Cory Thiesse e Corey Dropkin, con il classe ’95 originario di Trento che dopo la partita ha sfogato tutta la propria frustrazione e rabbia. Ora la certezza è che bisogna dimenticare il prima possibile questa sconfitta per provare a conquistare domani il bronzo contro la Gran Bretagna, mentre sul futuro della coppia regna l’incertezza come ammesso da entrambi questa sera.

Mosaner sullo sfogo dopo la sconfitta con gli USA

Una sconfitta cocente, arrivata con l’ultimo lancio di Thiesse che ha ribaltato il risultato dell’incontro che fino a poco prima sorrideva agli azzurri. Così si spiega l’esplosione di Mosaner, che dopo la partita ha sfogato tutta la propria rabbia lanciando la scopa e coprendosi il volto con la maglietta: “Il mio sfogo alla fine? Sì, io sono un po’ emozionale sono sincero, perché quando sei lì, veramente a un passo e ti vedi sfuggire la partita così, perdi la possibilità di un’altra finale olimpica. Io ci rimango un po’ male, però fa parte dello sport, ognuno reagisce in modo diverso. Adesso c’è un bronzo da conquistare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mosaner: “Lotteremo per il bronzo”

Ora però sarà importante per loro dimenticare quanto accaduto per arrivare carichi domani in vista della finalina per il bronzo contro la Gran Bretagna che spiega Mosaner: “È solo questione di ore per metabolizzare questa sconfitta, bere qualcosa, tranquillizzarci un attimo e riprendere da domani perché dovremmo lottare, e lotteremo con tutto il nostro cuore e le nostre forze per la medaglia“. A sostenere la coppia azzurra ci saranno certamente ancora tantissimi tifosi come oggi, dove sugli spalti era comparsa anche Federica Brignone, una presenza che nonostante tutto ha fatto piacere a Mosaner: “Fa sempre piacere vedere i nostri compagni di squadra a supportarci, Federica è una ragazza solare, molto simpatica, abbiamo condiviso la cerimonia d’apertura e ha alzato il tricolore assieme a me e adesso anche lei dovrà lottare per le sue gare e noi anche altrettanto per le prossime”.

Constantini-Mosaner, la coppia scricchiola

Questa di Milano Cortina potrebbe essere l’ultima competizione insieme per Constantini e Mosaner, che rispetto ai rivali statunitensi sono apparsi meno affiatati come coppia. Non una grande sorpresa visto che lo stesso Amos tempo fa aveva svelato come i due non fossero amici, ma che ora apre a scenari fino a poco fa impensabili per il futuro, come quello di una possibile separazione: “Intanto pensiamo a domani, che c’è una bella medaglia da giocarci”. Queste le parole di Mosaner dopo la gara, condivise anche da Stefania: “Ora siamo molto concentrati su questa competizione, poi tra qualche giorno ne inizierà un’altra, quindi per il futuro vedremo più avanti”.