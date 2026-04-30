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Constantini e Mosaner ai playoff Mondiali, la reazione contro la Scozia dopo il flop Corea

Curling, doppio misto iridato: sul ghiaccio di Ginevra, la prima fase si chiude con il successo dei campioni in carica: gli azzurri si sono riscattati e hanno centrato la settima vittoria

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Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Constantini e Mosaner ai playoff Mondiali, la reazione contro la Scozia dopo il flop Corea ANSA

Dopo la sconfitta incassata stamani, la reazioni da numeri 1. Stefania Constantini e Amos Mosaner avanzano, obiettivo centrato a Ginevra per il duo italiano che ha concluso la fase a gironi dei Campionati Mondiali 2026 del doppio misto di curling con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. I campioni in carica si sono aggiudicati una vittoria importante contro la Scozia, difendendo il secondo posto nel Gruppo B e accedendo quindi ai playoff.

Constantini-Mosaner ai playoff

Nelle nove partite disputate, gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie (a discapito di Cechia, Ungheria, Germania, Finlandia, Stati Uniti, Svizzera e Scozia) a fronte di 2 sconfitte (contro Canada e Corea del Sud).

Alle ore 10:00 di venerdì 1 maggio, Constantini e Mosaner si cimenteranno nel qualification game contro il Giappone, terzo classificato nel Gruppo A.

Semifinale se…

In caso di successo contro gli asiatici, il duo azzurro avanzerebbe alla semifinale, programmata ore 19:00 dello stesso giorno, dove affronterebbe l’Australia, vincitrice del Gruppo A.

Le medaglie saranno conferite sabato 2. Il match con in palio il bronzo avrà luogo alle 10:00, mentre la finale comincerà alle ore 14:00.

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