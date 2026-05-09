Constantini-Mosaner, si continua fino al 2030: l’ultimo colpo di scena del curling italiano. L’annuncio sorprende tutti

La coppia che ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina continua insieme nonostante le parole di Constantini lasciassero pensare a un addio e c’è anche un profilo social del team

Cambiare tutto o forse niente nel giro di 24 ore. Il curling italiano sembra sempre più una fabbrica di colpi di scena. Soltanto ieri Stefania Constantini annunciava la nascita di due nuovi team per continuare la sua avventura, lasciando pensare a un addio da Amos Mosaner. Ora invece la coppia rivela che continuerà insieme il suo cammino.

L’annuncio del team Mosaner-Constantini

Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano insieme. L’annuncio è ufficiale ma arriva decisamente a sorpresa. Il futuro del curling italiano viene svelato sui social dove è nato anche un nuovo account quello che fa riferimento proprio al “Team Mosaner Constantini”. La coppia azzurra che a Milano Cortina ha conquistato la medaglia di bronzo annuncia la voglia di arrivare fino alle Olimpiadi del 2030: “Sempre noi ma con un nuovo grande obiettivo: 2020. In questi anni abbiamo lavorato per costruire insieme una squadra solida, basata sul rispetto, sulla passione e sulla volontà di migliorare. Oggi più che mai siamo pronti per rimetterci in gioco. Ci avete sempre supportasti e non vediamo l’ora di regalarvi altre intense emozioni e grandi soddisfazioni”.

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L’ennesimo colpo di scena

Un addio che sembrava scritto invece forse tutto frutto di un malinteso. Come detto, il futuro del curling italiano viene svelato un post alla volta a mezzo social. Nella giornata di venerdì Stefania Constantini aveva annunciato grandi novità per il suo futuro con un messaggio affidato alle sue pagine Instagram e Twitter che sembrava segnare anche l’addio del sodalizio con Mosaner: “Lo sport è evoluzione, cambiamento e nuove opportunità. Si chiude un ciclo importante, ricco di esperienze e insegnamenti e si apre una nuova fase che rappresenta l’occasione di dare vita a qualcosa di diverso e di contribuire alla crescita del curling italiano. Con entusiasmo ed energia è ora di rimettersi in gioco in un nuovo progetto, continuando il mio percorso in entrambe le discipline: a breve arriveranno gli annunci delle due squadre con cui condividerò le prossime avventure sul ghiaccio”.

Le voci sull’addio

Negli ultimi mesi, sin dalle Olimpiadi di Milano Cortina, si è parlato in più di una circostanza delle ipotesi di separazione tra Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due giocatori italiani nel corso degli ultimi anni sono diventati anche dei personaggi: da una parte la sorridente Stefania, dall’altro Amos con il suo volto severo e forse qualche espressione un po’ burbero. Era stato proprio Mosaner a dire creando un po’ di scompiglio “con Stefania non c’è un rapporto di amicizia”. Una frase che è stata interpretata da molti come una sorta di preludio alla separazione con la presenza di dissapori all’interno della coppia. I due azzurri però hanno sempre meglio gli obiettivi sportivi davanti a tutto e anche in questa circostanza lo hanno fatto: la coppia continua con l’obiettivo di arrivare alle Olimpiadi di Parigi e provare a salire ancora una volta sul podio.